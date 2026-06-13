Военным открыли 100-дневное «окно» для добровольного возвращения из СОЧ в выбранную часть

В течение 100 дней военнослужащие, находящиеся в СОЧ, смогут добровольно вернуться на службу в выбранную ими воинскую часть по специальной процедуре.

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Правительство утвердило экспериментальный механизм, который должен упростить добровольное возвращение на службу военнослужащих, которые во время военного положения самовольно оставили воинские части или дезертировали.

Новый порядок предусматривает возможность самостоятельно выбрать воинскую часть для дальнейшего прохождения службы, подать рапорт через электронный кабинет или другим определенным способом и пройти ускоренную процедуру проверки.

Эксперимент будет длиться 100 календарных дней и распространяться на военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Государственной специальной службы транспорта и Национальной гвардии.

Кто сможет воспользоваться механизмом

Право на добровольное возвращение получат военнослужащие, которые:

во время военного положения самовольно оставили воинские части или дезертировали;

не вернулись к месту службы до вступления в силу постановления;

желают продолжить военную службу;

либо находятся в статусе лиц, которым приостановлена военная служба.

Для каждой категории войск будет сформирован перечень воинских частей, в которые такие военнослужащие смогут подать рапорт для прохождения службы. Перечень будут утверждать Минобороны и Главное управление Национальной гвардии.

Как подать рапорт

Для военнослужащих ВСУ рапорт можно подать:

через электронный кабинет военнослужащего на государственном веб-портале электронных услуг в сфере национальной безопасности и обороны;

через центры рекрутинга Вооруженных Сил;

непосредственно в выбранную воинскую часть.

Военнослужащие Госспецтрансслужбы могут подавать рапорт через портал или непосредственно в выбранную воинскую часть.

Для военнослужащих Национальной гвардии подача рапорта будет осуществляться через электронный кабинет на портале в Имиджево-издательский центр Национальной гвардии. К рапорту обязательно прилагается рекомендательное письмо от воинской части, где военнослужащий желает проходить службу, а также копия военного билета или другого документа, подтверждающего прохождение службы.

Подача нескольких рапортов одновременно запрещена.

Какие сроки проверки установлены

Для Вооруженных Сил и Госспецтрансслужбы проверка информации, указанной в рапорте, будет длиться не более семи календарных дней. Воинские части будут проверять факт СОЧ или дезертирства, невозвращение к месту службы, прежнюю должность военнослужащего и информацию о приостановлении службы.

В Национальной гвардии проверка будет осуществляться в сокращенные сроки — до 48 часов с момента поступления документов.

Отказать в удовлетворении рапорта можно только в случаях, прямо определенных порядком. В частности, если лицо не относится к предусмотренным категориям либо если отсутствуют необходимые данные для принятия решения. Отказ по другим основаниям прямо запрещается.

Что будет происходить после одобрения рапорта

В случае положительного решения сведения о военнослужащем будут отображаться на портале в течение 120 часов.

Для военнослужащих ВСУ:

после подачи рапорта через портал лицо должно прибыть в выбранную воинскую часть в течение 120 часов;

после подачи через центр рекрутинга — в течение пяти календарных дней.

Для военнослужащих Госспецтрансслужбы срок прибытия составляет 120 часов с момента получения уведомления об удовлетворении рапорта.

Для военнослужащих Национальной гвардии после подписания приказа о перемещении необходимо прибыть в выбранную воинскую часть в течение 48 часов.

Возобновление службы и обеспечение

После прибытия в новую воинскую часть военнослужащих будут зачислять в списки личного состава либо временно прибывшего личного состава в зависимости от их статуса.

Для лиц, которым военная служба была приостановлена, после прибытия:

будет возобновляться военная служба;

будет продолжаться действие контракта;

будет восстанавливаться выплата денежного обеспечения;

будут возобновляться вещевое и другие виды обеспечения;

будет осуществляться назначение на должность.

Также предусмотрен упрощенный порядок передачи личных дел и других документов между воинскими частями.

Гарантия от повторного перевода

Порядок устанавливает дополнительную гарантию для военнослужащих, которые добровольно вернутся на службу. В течение шести месяцев со дня зачисления в списки личного состава выбранной воинской части их можно будет перевести в другую воинскую часть только с письменного согласия. Исключением являются случаи ликвидации, реорганизации или расформирования соответствующей воинской части.

Вопрос уголовной ответственности

В документе отдельно указано, что освобождение от уголовной ответственности по статьям 407 и 408 Уголовного кодекса Украины в отношении военнослужащих, которые добровольно вернулись к исполнению обязанностей военной службы в рамках этого механизма, будет осуществляться в порядке, установленном законом.

Что еще изменило правительство

Постановлением также внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по совершенствованию механизма перемещения военнослужащих ВСУ по их инициативе, утвержденный постановлением Кабинета Министров №1291 от 12 ноября 2024 года. Из него исключены отдельные подпункты и уточнены ссылки на нормы документа.

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