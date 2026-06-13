Военнообязанный не пришел в ТЦК из-за операции, а впоследствии получил штраф в размере 17 тысяч гривен

ТЦК оштрафовал мужчину за неявку, хотя тот сообщал об операции и нахождении на стационарном лечении.

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Восьмой апелляционный административный суд отменил постановление ТЦК о наложении на военнообязанного штрафа в размере 17 тысяч гривен за нарушение законодательства о мобилизации и закрыл производство по делу. Суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования не учел уведомление гражданина о невозможности прибыть по повестке по состоянию здоровья, а его вина в совершении правонарушения не была доказана надлежащими доказательствами.

Коллегия судей также обратила внимание, что ТЦК не конкретизировал, какие именно военно-учетные данные нуждались в уточнении, хотя из материалов дела следует, что данные истца были своевременно уточнены через приложение «Резерв+». При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу об отсутствии состава административного правонарушения.

Обстоятельства дела

В феврале 2025 года военнообязанный получил повестку о вызове в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. В назначенную дату он не прибыл, однако уже 25 февраля обратился в ТЦК с заявлением о невозможности прибытия по состоянию здоровья.

Позже мужчину уведомили о рассмотрении дела о привлечении его к административной ответственности. Накануне рассмотрения он повторно обратился в ТЦК с заявлением о нахождении на стационарном лечении и попросил перенести заседание. Несмотря на это начальник ТЦК вынес постановление о привлечении его к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП и наложил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Любешовский районный суд Волынской области отказал в удовлетворении иска об отмене постановления, после чего военнообязанный подал апелляционную жалобу.

Позиция истца

Истец утверждал, что не уклонялся от выполнения обязанностей, а своевременно сообщил ТЦК о невозможности прибытия по состоянию здоровья и предоставил соответствующие документы. Он также подчеркивал, что после улучшения состояния здоровья добровольно прибыл в ТЦК, прошел военно-врачебную комиссию и выполнил необходимые процедуры воинского учета.

Кроме того, мужчина указывал, что его ходатайство о переносе рассмотрения дела в связи с лечением не было учтено, а само дело было рассмотрено без его участия.

Что установил апелляционный суд

Коллегия судей обратила внимание, что в оспариваемом постановлении ТЦК указывалось: военнообязанный не только не прибыл по вызову, но и не сообщил о причинах неявки в течение трех дней.

Вместе с тем материалы дела свидетельствовали об обратном. Суд установил, что 25 февраля 2025 года истец подал в ТЦК заявление о невозможности прибытия по состоянию здоровья. Следовательно, вывод о том, что он не сообщил о причинах неявки, не соответствовал фактическим обстоятельствам дела.

Апелляционный суд подчеркнул, что имеющиеся в деле доказательства подтверждают уважительность причин неприбытия истца в срок, определенный повесткой, а поданное им заявление не было надлежащим образом учтено при рассмотрении дела ТЦК.

Значение заключения ВВК и данных в «Резерв+»

Суд также учел, что после рассмотрения дела военно-врачебная комиссия установила истцу временную непригодность к военной службе по состоянию здоровья. По мнению коллегии судей, это дополнительно подтверждало доводы лица о наличии проблем со здоровьем, на которые оно ссылалось ранее.

Отдельно апелляционный суд обратил внимание на примечание к статье 210 КУоАП, согласно которому положения статей 210 и 210-1 КУоАП не применяются, если необходимые персональные данные могут быть получены путем электронного информационного взаимодействия между государственными реестрами и информационными системами.

Коллегия судей отметила, что ни в повестке, ни в постановлении ТЦК не конкретизировал, какие именно военно-учетные данные нуждались в уточнении. Вместе с тем из материалов дела следует, что согласно выписке из приложения «Резерв+» данные истца были уточнены своевременно.

Выводы суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что вина истца в нарушении законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации не доказана надлежащими и достаточными доказательствами. Суд подчеркнул, что привлечение лица к административной ответственности возможно только при условии доказанности события правонарушения и вины лица надлежащими доказательствами.

По мнению коллегии судей, ТЦК допустил неполноту рассмотрения дела и не установил всех обстоятельств, необходимых для привлечения лица к ответственности. В результате апелляционная инстанция по делу №162/629/25 отменила решение районного суда, удовлетворила иск, отменила постановление ТЦК о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен и закрыла производство по делу об административном правонарушении. Также в пользу истца было взыскано 1514 грн уплаченного судебного сбора за счет бюджетных ассигнований ответчика.

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