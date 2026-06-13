Как выйти из общественного объединения: порядок прекращения членства и внесения изменений в реестр

Что нужно сделать для прекращения членства, когда необходима государственная регистрация изменений и какие документы для этого подать.

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Гражданские объединения играют все более заметную роль в общественной жизни Украины. Тысячи граждан присоединяются к волонтерским, профессиональным, правозащитным, молодежным и другим организациям, чтобы реализовывать общие инициативы и защищать свои интересы. В то же время участие в общественном объединении является исключительно добровольным, поэтому каждый член имеет право не только вступить в такую организацию, но и в любой момент прекратить членство. Однако если лицо занимает руководящую должность или входит в состав руководящих органов, одного лишь уведомления о выходе может быть недостаточно — в ряде случаев необходимо также позаботиться о внесении соответствующих изменений в Единый государственный реестр.

В условиях роста активности гражданского общества в Украине все больше людей присоединяются к общественным объединениям. При этом важно знать свои права и возможности не только относительно вступления в объединение, но и относительно выхода из его состава по собственному желанию.

Изменение планов, приоритетов или просто нехватка времени — причины для прекращения членства в общественном объединении могут быть разными. Но чтобы все было законно и надлежащим образом отражено в государственных реестрах, стоит знать несколько важных правовых нюансов.

Как прекратить членство в общественном объединении

В соответствии с Законом Украины «Об общественных объединениях», участие в таких организациях является добровольным. Это означает, что каждое лицо имеет право в любой момент прекратить членство, подав заявление в уставный орган общественного объединения.

Важно, что членство прекращается с момента подачи такого заявления и не требует дополнительного согласования, утверждения или принятия отдельного решения органами управления объединения.

С этого же момента прекращаются и полномочия лица на выборных должностях в общественном объединении.

Когда нужно вносить изменения в Единый государственный реестр

Если членство прекращает лицо, которое входит в руководящий орган общественного объединения, для внесения соответствующих изменений в сведения Единого государственного реестра необходимо подать копию заявления о выходе с отметкой о его принятии.

Документы подаются в межрегиональное управление Министерства юстиции Украины по месту регистрации юридического лица.

В то же время это правило не распространяется на общественные объединения, зарегистрированные в Автономной Республике Крым, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Харьковской, Херсонской, Днепропетровской, Черниговской областях и городе Севастополе, для которых действует отдельный порядок подачи документов.

Особенности выхода руководителя общественного объединения

Отдельный порядок законодательство предусматривает для руководителя общественного объединения и его заместителя.

Их членство прекращается не с момента подачи заявления, а со дня, следующего за днем избрания новых должностных лиц на соответствующие должности.

Для государственной регистрации таких изменений необходимо подать документы в соответствии с требованиями части четвертой статьи 17 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований».

Подать документы для государственной регистрации необходимо в течение 60 дней со дня принятия соответствующего решения.

Какие документы необходимы для государственной регистрации изменений

Для государственной регистрации изменений относительно руководящих органов общественного объединения необходимо подать:

заявление о государственной регистрации юридического лица – общественного формирования (форма 4). При этом заполняются только те страницы заявления, которые касаются соответствующих изменений;

экземпляр оригинала или нотариально заверенную копию решения уполномоченного органа управления общественного объединения. Как правило, это протокол общего собрания, конференции или правления — в зависимости от положений устава организации;

реестр лиц (граждан), принимавших участие в заседании общего собрания, конференции или правления и являющийся приложением к соответствующему протоколу;

сведения о руководящих органах общественного формирования, в частности имя, дату рождения руководителя и членов других руководящих органов, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии), должность, контактный номер телефона и другие средства связи;

документ, подтверждающий уплату административного сбора.

Что стоит помнить членам общественных объединений

Закон гарантирует каждому участнику общественного объединения право свободно прекратить членство без получения разрешения или согласования от других членов организации. Однако если лицо входит в состав руководящих органов или занимает руководящую должность, важно своевременно оформить необходимые документы и обеспечить внесение изменений в Единый государственный реестр, чтобы сведения об организации оставались актуальными и соответствовали требованиям законодательства.

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