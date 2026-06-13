КСУ признал неконституционным ограничение права на оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью

Военное положение не может быть основанием для сужения трудовых гарантий детей и лиц с инвалидностью.

Фото: magnific.com

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Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытых частях пленарных заседаний рассматривала ряд дел по конституционным представлениям, в частности представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства.

Как сообщил омбудсмен, по его конституционному представлению Конституционный Суд защитил право на оплачиваемые отпуска для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

По словам Дмитрия Лубинца, предметом конституционного контроля стали положения Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые позволяли работодателям ограничивать или не оплачивать часть ежегодного отпуска для детей и людей с инвалидностью.

Большая палата КСУ пришла к выводу, что такие нормы не соответствуют Конституции Украины. Предоставление гарантированного законом отпуска без сохранения заработной платы не согласуется с принципами достойного труда и фактически нивелирует сущность социального государства.

В результате рассмотрения конституционного представления спорные положения закона были признаны неконституционными и утратили силу со дня принятия решения.

Дмитрий Лубинец отметил, что это решение является важным шагом в защите трудовых прав граждан и подтверждает, что даже в условиях военного положения государство не может сужать права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.

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