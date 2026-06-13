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КСУ признал неконституционным ограничение права на оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью

09:59, 13 июня 2026
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Военное положение не может быть основанием для сужения трудовых гарантий детей и лиц с инвалидностью.
КСУ признал неконституционным ограничение права на оплачиваемый отпуск для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью
Фото: magnific.com
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Большая палата Конституционного Суда Украины на закрытых частях пленарных заседаний рассматривала ряд дел по конституционным представлениям, в частности представление Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца относительно соответствия Конституции отдельных положений законодательства.

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Как сообщил омбудсмен, по его конституционному представлению Конституционный Суд защитил право на оплачиваемые отпуска для несовершеннолетних и лиц с инвалидностью.

По словам Дмитрия Лубинца, предметом конституционного контроля стали положения Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения», которые позволяли работодателям ограничивать или не оплачивать часть ежегодного отпуска для детей и людей с инвалидностью.

Большая палата КСУ пришла к выводу, что такие нормы не соответствуют Конституции Украины. Предоставление гарантированного законом отпуска без сохранения заработной платы не согласуется с принципами достойного труда и фактически нивелирует сущность социального государства.

В результате рассмотрения конституционного представления спорные положения закона были признаны неконституционными и утратили силу со дня принятия решения.

Дмитрий Лубинец отметил, что это решение является важным шагом в защите трудовых прав граждан и подтверждает, что даже в условиях военного положения государство не может сужать права лиц, нуждающихся в особой социальной защите.

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КСУ отпуск трудовые отношения

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