КСУ визнав неконституційним обмеження права на оплачувану відпустку для неповнолітніх та осіб з інвалідністю

Воєнний стан не може бути підставою для звуження трудових гарантій дітей та осіб з інвалідністю.

Фото: magnific.com

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Велика палата Конституційного Суду України на закритих частинах пленарних засідань розглядала низку справ за конституційними поданнями, зокрема подання Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця щодо відповідності Конституції окремих положень законодавства.

Як повідомив омбудсман, за його конституційним поданням Конституційний Суд захистив право на оплачувані відпустки для неповнолітніх та осіб з інвалідністю.

За словами Дмитра Лубінця, предметом конституційного контролю стали положення Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану», які дозволяли роботодавцям обмежувати або не оплачувати частину щорічної відпустки для дітей та людей з інвалідністю.

Велика палата КСУ дійшла висновку, що такі норми не відповідають Конституції України. Надання гарантованої законом відпустки без збереження заробітної плати не узгоджується з принципами гідної праці та фактично нівелює сутність соціальної держави.

У результаті розгляду конституційного подання спірні положення закону були визнані неконституційними та втратили чинність з дня ухвалення рішення.

Дмитро Лубінець зазначив, що це рішення є важливим кроком у захисті трудових прав громадян та підтверджує, що навіть в умовах воєнного стану держава не може звужувати права осіб, які потребують особливого соціального захисту.

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