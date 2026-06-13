За вивезення сміття «в посадку» можуть оштрафувати на 51 тисячу гривень або ув’язнити на 10 років

Порушникам можуть загрожувати штрафи до 51 тисячі гривень, а за значну шкоду довкіллю — до 10 років позбавлення волі.

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Стихійні сміттєзвалища, засмічення лісів, незаконне поводження з відходами та ігнорування екологічних вимог можуть коштувати значно дорожче, ніж зараз. Так, в Україні можуть суттєво посилити покарання за порушення у сфері управління відходами та злочини проти довкілля.

Кабмін пропонує одночасно переглянути адміністративні та кримінальні санкції: за засмічення земель і лісів, роботу без необхідних дозволів, неподання декларацій про відходи або бездіяльність щодо ліквідації стихійних сміттєзвалищ штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень.

Водночас за найбільш небезпечні порушення, які створюють загрозу життю людей чи завдають істотної шкоди довкіллю, можуть встановити покарання аж до 10 років позбавлення волі. Також громади, місцеві адміністрації та бізнес отримають нові обов’язки щодо обліку, контролю та управління відходами.

У Верховній Раді з’явилися дві законодавчі ініціативи №15325 та №15327, якими пропонується комплексно оновити систему відповідальності у сфері управління відходами та охорони довкілля. Документи підготовлені на виконання Закону «Про управління відходами» та мають наблизити українське законодавство до європейських стандартів екологічної безпеки.

Законопроєкт №15325 стосується адміністративної відповідальності, а законопроєкт №15327 — кримінальної. Фактично уряд пропонує дворівневу систему покарання: за менш тяжкі порушення — значно вищі штрафи, а за дії, що спричинили серйозні наслідки для довкілля або людей, — кримінальну відповідальність.

Які штрафи хочуть підвищити

Законопроєкт №15325 суттєво підвищує штрафи за псування, забруднення та засмічення земель і ґрунтів відходами, пошкодження лісів через забруднення, засмічення лісів відходами, порушення вимог щодо управління відходами та правил благоустрою населених пунктів.

Зокрема, за псування, забруднення або засмічення земель відходами пропонується встановити штраф:

для громадян — від 1 700 до 5 100 грн;

для посадових осіб та фізичних осіб-підприємців — від 13 600 до 17 000 грн.

Якщо таке порушення буде вчинене повторно протягом року або завдасть великої шкоди довкіллю, штраф становитиме:

для громадян — від 6 800 до 15 300 грн;

для посадових осіб та ФОП — від 42 500 до 51 000 грн.

Аналогічні санкції пропонується застосовувати за засмічення лісів відходами, знищення або пошкодження лісів внаслідок забруднення та порушення правил управління відходами.

При цьому законопроєкт вводить поняття великої шкоди довкіллю. Такою вважатиметься шкода у розмірі від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нові штрафи за декларації, плани управління відходами та роботу без дозволів

Документ доповнює КУпАП новими складами адміністративних правопорушень. Відповідальність пропонується встановити за:

порушення порядку подання декларації про відходи або її неподання;

відсутність плану управління відходами;

здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу;

недотримання умов дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;

невжиття заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ;

нездійснення обліку сміттєзвалищ та відходів, власника яких не встановлено.

За неподання декларації про відходи або порушення порядку її подання посадовим особам та підприємцям загрожуватиме штраф від 1 700 до 5 100 грн.

Такий самий штраф пропонується встановити за відсутність плану управління відходами.

За здійснення операцій з оброблення відходів без відповідного дозволу штраф становитиме:

для громадян — від 1 700 до 5 100 грн;

для посадових осіб та підприємців — від 6 800 до 17 000 грн.

У разі повторного порушення або завдання великої шкоди довкіллю штрафи можуть зрости до 51 тисячі гривень.

За стихійні сміттєзвалища штрафуватимуть посадовців

Законопроєктом пропонується встановити окрему відповідальність за невжиття заходів щодо ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ та нездійснення їх обліку.

Для посадових осіб органів місцевого самоврядування штраф становитиме від 3 400 до 17 000 грн, якщо сміттєзвалище виявлено на землях комунальної власності в межах територіальної громади.

Такі ж санкції передбачаються для посадових осіб місцевих державних адміністрацій у разі виявлення сміттєзвалищ за межами населених пунктів на землях державної власності, якщо відсутній землекористувач або власник земельної ділянки.

Одночасно пропонується законодавчо закріпити за громадами та місцевими державними адміністраціями обов’язок вести облік таких сміттєзвалищ і забезпечувати їх ліквідацію.

Кримінальну відповідальність також посилять

Законопроєкт №15327 передбачає комплексне оновлення норм Кримінального кодексу щодо злочинів проти довкілля та порушень у сфері управління відходами.

Зокрема, пропонується посилити відповідальність за порушення правил екологічної безпеки, забруднення земель, атмосферного повітря, водних об’єктів і моря, а також за незаконне ввезення відходів на територію України.

Кримінальний кодекс також планують доповнити новою статтею 268-1 «Порушення встановленого порядку управління відходами». Вона передбачатиме відповідальність за здійснення діяльності з управління небезпечними відходами без ліцензії або інші грубі порушення правил поводження з відходами, якщо такі дії створили небезпеку для життя чи здоров’я людей або довкілля.

За порушення правил екологічної безпеки, які створили загрозу життю людей або навколишньому середовищу, пропонується встановити покарання від штрафу до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років.

Якщо такі дії вчинені повторно, групою осіб або спричинили істотну шкоду, покарання може становити від 4 до 7 років позбавлення волі.

У разі загибелі людей, виникнення надзвичайної екологічної ситуації чи інших тяжких наслідків максимальне покарання становитиме від 5 до 10 років ув’язнення.

Крім того, посилюється відповідальність за незаконне ввезення відходів і порушення правил поводження з небезпечними відходами, а також розширюються підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб.

Таким чином уряд пропонує суттєво посилити відповідальність за порушення у сфері управління відходами — від адміністративних штрафів до кримінального покарання. За задумом авторів законопроєктів, це має сприяти зменшенню кількості стихійних сміттєзвалищ, підвищенню екологічної безпеки та виконанню Україною європейських вимог у сфері охорони довкілля.

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