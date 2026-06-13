За вывоз мусора «в посадку» могут оштрафовать на 51 тысячу гривен или лишить свободы на срок до 10 лет

Нарушителям могут грозить штрафы до 51 тысячи гривен, а за значительный ущерб окружающей среде — до 10 лет лишения свободы.

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Стихийные свалки, засорение лесов, незаконное обращение с отходами и игнорирование экологических требований могут обойтись значительно дороже, чем сейчас. Так, в Украине могут существенно усилить наказание за нарушения в сфере управления отходами и преступления против окружающей среды.

Кабмин предлагает одновременно пересмотреть административные и уголовные санкции: за засорение земель и лесов, работу без необходимых разрешений, неподачу деклараций об отходах или бездействие по ликвидации стихийных свалок штрафы могут вырасти до 51 тысячи гривен.

В то же время за наиболее опасные нарушения, которые создают угрозу жизни людей или наносят существенный вред окружающей среде, могут установить наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Также громады, местные администрации и бизнес получат новые обязанности по учету, контролю и управлению отходами.

В Верховной Раде появились две законодательные инициативы №15325 и №15327, которыми предлагается комплексно обновить систему ответственности в сфере управления отходами и охраны окружающей среды.

Документы подготовлены во исполнение Закона «Об управлении отходами» и должны приблизить украинское законодательство к европейским стандартам экологической безопасности.

Законопроект №15325 касается административной ответственности, а законопроект №15327 — уголовной. Фактически правительство предлагает двухуровневую систему наказания: за менее тяжкие нарушения — значительно более высокие штрафы, а за действия, повлекшие серьезные последствия для окружающей среды или людей, — уголовную ответственность.

Какие штрафы хотят повысить

Законопроект №15325 существенно повышает штрафы за порчу, загрязнение и засорение земель и почв отходами, повреждение лесов вследствие загрязнения, засорение лесов отходами, нарушение требований по управлению отходами и правил благоустройства населенных пунктов.

В частности, за порчу, загрязнение или засорение земель отходами предлагается установить штраф:

для граждан — от 1 700 до 5 100 грн;

для должностных лиц и физических лиц-предпринимателей — от 13 600 до 17 000 грн.

Если такое нарушение будет совершено повторно в течение года или причинит значительный вред окружающей среде, штраф составит:

для граждан — от 6 800 до 15 300 грн;

для должностных лиц и ФЛП — от 42 500 до 51 000 грн.

Аналогичные санкции предлагается применять за засорение лесов отходами, уничтожение или повреждение лесов вследствие загрязнения и нарушение правил управления отходами.

При этом законопроект вводит понятие значительного вреда окружающей среде. Таковым будет считаться вред в размере от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Новые штрафы за декларации, планы управления отходами и работу без разрешений

Документ дополняет КУоАП новыми составами административных правонарушений. Ответственность предлагается установить за:

нарушение порядка подачи декларации об отходах или ее неподачу;

отсутствие плана управления отходами;

осуществление операций по обработке отходов без соответствующего разрешения;

несоблюдение условий разрешения на осуществление операций по обработке отходов;

непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок;

неведение учета свалок и отходов, владелец которых не установлен.

За неподачу декларации об отходах или нарушение порядка ее подачи должностным лицам и предпринимателям будет грозить штраф от 1 700 до 5 100 грн.

Такой же штраф предлагается установить за отсутствие плана управления отходами.

За осуществление операций по обработке отходов без соответствующего разрешения штраф составит:

для граждан — от 1 700 до 5 100 грн;

для должностных лиц и предпринимателей — от 6 800 до 17 000 грн.

В случае повторного нарушения или причинения значительного вреда окружающей среде штрафы могут вырасти до 51 тысячи гривен.

За стихийные свалки будут штрафовать должностных лиц

Законопроектом предлагается установить отдельную ответственность за непринятие мер по ликвидации несанкционированных свалок и неведение их учета.

Для должностных лиц органов местного самоуправления штраф составит от 3 400 до 17 000 грн, если свалка выявлена на землях коммунальной собственности в пределах территориальной громады.

Такие же санкции предусматриваются для должностных лиц местных государственных администраций в случае выявления свалок за пределами населенных пунктов на землях государственной собственности, если отсутствует землепользователь или владелец земельного участка.

Одновременно предлагается законодательно закрепить за громадами и местными государственными администрациями обязанность вести учет таких свалок и обеспечивать их ликвидацию.

Уголовную ответственность также усилят

Законопроект №15327 предусматривает комплексное обновление норм Уголовного кодекса относительно преступлений против окружающей среды и нарушений в сфере управления отходами.

В частности, предлагается усилить ответственность за нарушение правил экологической безопасности, загрязнение земель, атмосферного воздуха, водных объектов и моря, а также за незаконный ввоз отходов на территорию Украины.

Уголовный кодекс также планируют дополнить новой статьей 268-1 «Нарушение установленного порядка управления отходами». Она будет предусматривать ответственность за осуществление деятельности по управлению опасными отходами без лицензии либо иные грубые нарушения правил обращения с отходами, если такие действия создали опасность для жизни или здоровья людей либо окружающей среды.

За нарушение правил экологической безопасности, создавшее угрозу жизни людей или окружающей среде, предлагается установить наказание от штрафа до лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если такие действия совершены повторно, группой лиц либо повлекли существенный вред, наказание может составить от 4 до 7 лет лишения свободы.

В случае гибели людей, возникновения чрезвычайной экологической ситуации либо иных тяжких последствий максимальное наказание составит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, усиливается ответственность за незаконный ввоз отходов и нарушение правил обращения с опасными отходами, а также расширяются основания для применения мер уголовно-правового характера к юридическим лицам.

Таким образом правительство предлагает существенно усилить ответственность за нарушения в сфере управления отходами — от административных штрафов до уголовного наказания. По замыслу авторов законопроектов, это должно способствовать уменьшению количества стихийных свалок, повышению экологической безопасности и выполнению Украиной европейских требований в сфере охраны окружающей среды.

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