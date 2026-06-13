Ветераны не будут терять право на полные больничные из-за длительной реабилитации и лечения

Для ветеранов войны предлагают расширить право на полные больничные независимо от длительного перерыва в страховом стаже.

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После возвращения с фронта многие ветераны сталкиваются не только с вопросами реабилитации и трудоустройства, но и с бюрократическими ограничениями при получении больничных. В то же время работники, получившие травмы на производстве, нередко вынуждены месяцами ждать завершения расследования несчастного случая, оставаясь без надлежащих выплат.

В Украине предлагают изменить эти правила: ветеранам войны планируют упростить доступ к полноценным больничным, а пострадавшим на производстве — гарантировать выплаты еще до завершения всех проверок. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Новая законодательная инициатива предусматривает усиление социальной защиты ветеранов войны и работников, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

Как предлагают изменить правила выплаты больничных ветеранам войны

Целью законопроекта является усиление социальной защиты застрахованных лиц, которые трудоустроились после увольнения с военной службы и имеют статус участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны, а также работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве.

В настоящее время Закон «Об общеобязательном государственном социальном страховании» гарантирует ветеранам войны выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы. В то же время действует другое ограничение: если страховой стаж лица в течение 12 месяцев до наступления страхового случая составляет менее шести месяцев, размер выплаты ограничивается суммой, исчисленной из минимальной заработной платы. Из-за этого ветераны, которые после демобилизации проходили лечение, реабилитацию или длительное время не работали, фактически не могут получить полный размер больничных.

Для устранения этой проблемы правительство предлагает установить отдельный подход для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны.

Какие условия предлагают для ветеранов

Законопроектом предусмотрено, что:

для большинства застрахованных лиц сохранится действующее требование о наличии не менее шести месяцев страхового стажа в течение последних 12 месяцев;

для участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны такой стаж предлагается учитывать за более длительный период — в течение последних 24 месяцев;

если ветеран будет иметь не менее шести месяцев страхового стажа за последние два года, пособие по временной нетрудоспособности будет выплачиваться без ограничения суммой, рассчитанной из минимальной заработной платы.

Это позволит продлить на один год период отсутствия страхового стажа для лиц, которые проходили лечение, реабилитацию или отдых после военной службы, и при этом не потерять право на полноценные страховые выплаты.

Больничные после несчастного случая на производстве хотят выплачивать до завершения расследования

Еще одно важное нововведение касается работников, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве.

Сейчас основанием для осуществления страховых выплат является акт расследования несчастного случая или профессионального заболевания. В то же время такое расследование может длиться несколько месяцев, особенно в условиях военного положения. Из-за этого пострадавшие работники могут оставаться без выплат на период расследования и фактически терять единственный источник дохода.

Для решения этой проблемы законопроект предлагает разрешить предоставлять пособие по временной нетрудоспособности еще до завершения расследования несчастного случая — на основании листка нетрудоспособности.

Как будет работать новый механизм

В соответствии с предложенными изменениями:

до завершения расследования несчастного случая больничные будут выплачиваться по общим правилам социального страхования;

работодатель, на предприятии которого произошел несчастный случай, будет оплачивать первые 17 дней временной нетрудоспособности за счет собственных средств;

после завершения расследования будет проводиться необходимый перерасчет;

если несчастный случай будет официально подтвержден, работнику обеспечат выплату до уровня 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа;

Пенсионный фонд через уполномоченный орган будет финансировать соответствующие доплаты работодателю для дальнейшего перечисления работнику;

если расследование не подтвердит производственный характер несчастного случая, Пенсионный фонд будет возмещать работодателю выплаченные средства за период с шестого по семнадцатый день нетрудоспособности.

Дополнительных бюджетных расходов не предусмотрено

Правительство отмечает, что реализация законопроекта не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Финансирование будет осуществляться в пределах средств бюджета Пенсионного фонда Украины.

Проект также был согласован без замечаний Уполномоченным Верховной Рады по правам человека, представителями профсоюзов, работодателей и общественных организаций лиц с инвалидностью.

Когда изменения могут вступить в силу

Законопроект №15324 предусматривает, что новые правила вступят в силу через три месяца после официального опубликования закона. После этого Кабинет Министров будет иметь еще три месяца для приведения подзаконных актов в соответствие с новыми нормами.

Таким образом, правительство предлагает одновременно решить две проблемы: обеспечить ветеранам войны доступ к полноценным больничным после возвращения к гражданской жизни и гарантировать работникам выплату пособия по временной нетрудоспособности даже тогда, когда расследование производственного несчастного случая еще продолжается.

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