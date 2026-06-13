Ветерани не втрачатимуть право на повні лікарняні через тривалу реабілітацію та лікування

Для ветеранів війни пропонують розширити право на повні лікарняні незалежно від тривалої перерви у страховому стажі.

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Після повернення з фронту багато ветеранів стикаються не лише з питаннями реабілітації та працевлаштування, а й з бюрократичними обмеженнями під час отримання лікарняних. Водночас працівники, які зазнали травм на виробництві, нерідко змушені місяцями чекати завершення розслідування нещасного випадку, залишаючись без належних виплат.

В Україні пропонують змінити ці правила: ветеранам війни планують спростити доступ до повноцінних лікарняних, а постраждалим на виробництві — гарантувати виплати ще до завершення всіх перевірок. Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Нова законодавча ініціатива передбачає посилення соціального захисту ветеранів війни та працівників, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві.

Як пропонують змінити правила виплати лікарняних ветеранам війни

Метою законопроєкту є посилення соціального захисту застрахованих осіб, які працевлаштувалися після звільнення з військової служби та мають статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також працівників, які постраждали від нещасних випадків на виробництві.

Наразі Закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» гарантує ветеранам війни виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності у розмірі 100% середньої заробітної плати. Водночас діє інше обмеження: якщо страховий стаж особи протягом 12 місяців перед настанням страхового випадку становить менше шести місяців, розмір виплати обмежується сумою, обчисленою з мінімальної заробітної плати. Через це ветерани, які після демобілізації проходили лікування, реабілітацію або тривалий час не працювали, фактично не можуть отримати повний розмір лікарняних.

Для усунення цієї проблеми уряд пропонує встановити окремий підхід для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Які умови пропонують для ветеранів

Законопроєктом передбачено, що:

для більшості застрахованих осіб збережеться чинна вимога щодо наявності щонайменше шести місяців страхового стажу протягом останніх 12 місяців;

для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни такий стаж пропонується рахувати за довший період — протягом останніх 24 місяців;

якщо ветеран матиме не менше шести місяців страхового стажу за останні два роки, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачуватиметься без обмеження сумою, розрахованою з мінімальної зарплати.

Це дозволить продовжити на один рік період відсутності страхового стажу для осіб, які проходили лікування, реабілітацію або відпочинок після військової служби, і при цьому не втратити право на повноцінні страхові виплати.

Лікарняні після нещасного випадку на виробництві хочуть виплачувати до завершення розслідування

Ще одна важлива новація стосується працівників, які постраждали внаслідок нещасних випадків на виробництві.

Зараз підставою для здійснення страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку або професійного захворювання. Водночас таке розслідування може тривати кілька місяців, особливо в умовах воєнного стану. Через це потерпілі працівники можуть залишатися без виплат на період розслідування та фактично втрачати єдине джерело доходу.

Для вирішення цієї проблеми законопроєкт пропонує дозволити надавати допомогу по тимчасовій непрацездатності ще до завершення розслідування нещасного випадку — на підставі листка непрацездатності.

Як працюватиме новий механізм

Відповідно до запропонованих змін:

до завершення розслідування нещасного випадку лікарняні виплачуватимуться за загальними правилами соціального страхування;

роботодавець, на підприємстві якого стався нещасний випадок, оплачуватиме перші 17 днів тимчасової непрацездатності за рахунок власних коштів;

після завершення розслідування проводитиметься необхідний перерахунок;

якщо нещасний випадок буде офіційно підтверджений, працівнику забезпечать виплату до рівня 100% середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу;

Пенсійний фонд через уповноважений орган фінансуватиме відповідні доплати роботодавцю для подальшого перерахування працівникові;

якщо розслідування не підтвердить виробничий характер нещасного випадку, Пенсійний фонд відшкодовуватиме роботодавцю виплачені кошти за період з шостого по сімнадцятий день непрацездатності.

Додаткових бюджетних витрат не передбачено

Уряд зазначає, що реалізація законопроєкту не потребуватиме додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. Фінансування здійснюватиметься в межах коштів бюджету Пенсійного фонду України.

Проєкт також був погоджений без зауважень Уповноваженим Верховної Ради з прав людини, представниками профспілок, роботодавців та громадських організацій осіб з інвалідністю.

Коли зміни можуть набути чинності

Законопроєкт №15324 передбачає, що нові правила набудуть чинності через три місяці після офіційного опублікування закону. Після цього Кабінет Міністрів матиме ще три місяці для приведення підзаконних актів у відповідність до нових норм.

Таким чином, уряд пропонує одночасно вирішити дві проблеми: забезпечити ветеранам війни доступ до повноцінних лікарняних після повернення до цивільного життя та гарантувати працівникам виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності навіть тоді, коли розслідування виробничого нещасного випадку ще триває.

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