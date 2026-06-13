Готовність громадян до національного спротиву хочуть закріпити в законі

Українську ідентичність, громадянську стійкість та готовність до національного спротиву пропонують зробити пріоритетами державної політики.

Фото: hurricanehankphoto

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Питання української національної та громадянської ідентичності пропонують закріпити на рівні одного з базових законів, який визначає засади внутрішньої та зовнішньої політики держави.

До парламенту внесли новий законопроєкт, яким пропонується вперше прямо включити утвердження української національної та громадянської ідентичності до переліку засад внутрішньої та зовнішньої політики держави.

Документ покликаний узгодити базовий закон про засади державної політики з уже чинним законодавством у сфері національної та громадянської ідентичності, а також посилити державну політику щодо національно-патріотичного та військово-патріотичного виховання, громадянської освіти, формування оборонної свідомості та громадянської стійкості в умовах триваючих безпекових викликів.

Українська національна та громадянська ідентичність

Так, до Верховної Ради внесено законопроєкт №15326 «Про внесення змін до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» щодо засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності». Ініціатором документа виступив Кабмін.

Чинний Закон «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» визначає забезпечення комплексних заходів з національно-патріотичного виховання як одну із засад внутрішньої політики у гуманітарній сфері, однак не містить окремих положень щодо утвердження української національної та громадянської ідентичності.

На думку авторів законопроєкту, здатність держави протистояти внутрішнім і зовнішнім безпековим загрозам значною мірою залежить від сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності, а також від розвитку трьох ключових складових державної політики у цій сфері: національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти.

Які зміни пропонуються до Закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики»

Законопроєкт передбачає внесення змін до трьох статей чинного закону.

Зокрема, пропонується доповнити статтю 3, яка визначає основні засади внутрішньої політики, положенням про утвердження української національної та громадянської ідентичності поряд із забезпеченням всебічного розвитку та захисту державної мови.

Також у новій редакції пропонується викласти один із пунктів статті 10 щодо гуманітарної сфери. Ним передбачається сприяння:

утвердженню української національної та громадянської ідентичності;

формуванню оборонної свідомості;

розвитку громадянської стійкості;

готовності до національного спротиву.

Досягати цих цілей пропонується шляхом здійснення заходів з національно-патріотичного виховання, військово-патріотичного виховання та громадянської освіти.

Крім того, у статті 11 законопроєкт пропонує доповнити положення щодо створення сприятливих умов для задоволення національно-культурних і мовних потреб нормою про формування і збереження української національної та громадянської ідентичності.

Чому уряд вважає зміни необхідними

Національно-патріотичне виховання спрямоване на формування оборонної свідомості на основі суспільно-державних цінностей України.

Відчуття належності громадянина до української нації як самобутньої спільноти, об’єднаної назвою, символами, історичною пам’яттю, українською мовою, народними традиціями та іншими суспільно-державними цінностями, є важливою передумовою готовності особи до виконання конституційних і громадянських обов’язків.

Щодо військово-патріотичного виховання, у законопроєкті зазначено, що воно має сприяти формуванню оборонної свідомості, готовності до національного спротиву, підвищенню суспільної поваги до військової служби та набуттю громадянами компетентностей у сфері безпеки і оборони.

Водночас громадянська освіта, за задумом розробників, повинна забезпечувати формування та розвиток громадянських компетентностей на основі загальнолюдських і суспільно-державних цінностей України, а також сприяти усвідомленню громадянами своїх прав та обов’язків, зокрема щодо захисту національних інтересів, державної незалежності та територіальної цілісності України.

Законопроєкт не потребуватиме додаткового фінансування

Уряд зазначає, що реалізація запропонованих змін не потребуватиме додаткових видатків із державного чи місцевих бюджетів.

Документ також не матиме впливу на ринкове середовище, рівень зайнятості населення, розвиток регіонів, спроможність територіальних громад, громадське здоров’я чи стан навколишнього природного середовища.

Крім того, у пояснювальній записці вказано, що проєкт акта:

не містить положень, пов’язаних із зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції;

не зачіпає прав і свобод, гарантованих Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод;

не створює ризиків корупційних правопорушень;

не містить підстав для дискримінації;

не впливає на забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків.

Яких результатів очікують автори законопроєкту

Очікуваним результатом реалізації законопроєкту названо включення сприяння утвердженню української національної та громадянської ідентичності до переліку засад внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Критеріями ефективності автори документа визначають утвердження української національної та громадянської ідентичності, оборонної свідомості та громадянської стійкості серед громадян України, а також українців, які перебувають за кордоном.

У Міністерстві молоді та спорту вважають, що уточнення засад державної політики сприятиме більш скоординованій діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері формування і збереження української національної та громадянської ідентичності.

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