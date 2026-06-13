Готовность граждан к национальному сопротивлению хотят закрепить в законе

Украинскую идентичность, гражданскую устойчивость и готовность к национальному сопротивлению предлагают сделать приоритетами государственной политики.

Фото: hurricanehankphoto

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Вопрос украинской национальной и гражданской идентичности предлагают закрепить на уровне одного из базовых законов, который определяет основы внутренней и внешней политики государства.

В парламент внесли новый законопроект, которым предлагается впервые прямо включить утверждение украинской национальной и гражданской идентичности в перечень основ внутренней и внешней политики государства.

Документ призван согласовать базовый закон об основах государственной политики с уже действующим законодательством в сфере национальной и гражданской идентичности, а также усилить государственную политику в отношении национально-патриотического и военно-патриотического воспитания, гражданского образования, формирования оборонного сознания и гражданской устойчивости в условиях продолжающихся вызовов безопасности.

Украинская национальная и гражданская идентичность

Так, в Верховную Раду внесен законопроект №15326 «О внесении изменений в Закон Украины «Об основах внутренней и внешней политики» относительно основ внутренней и внешней политики в сфере утверждения украинской национальной и гражданской идентичности». Инициатором документа выступил Кабмин.

Действующий Закон «Об основах внутренней и внешней политики» определяет обеспечение комплексных мероприятий по национально-патриотическому воспитанию как одну из основ внутренней политики в гуманитарной сфере, однако не содержит отдельных положений относительно утверждения украинской национальной и гражданской идентичности.

По мнению авторов законопроекта, способность государства противостоять внутренним и внешним угрозам безопасности в значительной степени зависит от содействия утверждению украинской национальной и гражданской идентичности, а также от развития трех ключевых составляющих государственной политики в этой сфере: национально-патриотического воспитания, военно-патриотического воспитания и гражданского образования.

Какие изменения предлагаются в Закон «Об основах внутренней и внешней политики»

Законопроект предусматривает внесение изменений в три статьи действующего закона.

В частности, предлагается дополнить статью 3, которая определяет основные основы внутренней политики, положением об утверждении украинской национальной и гражданской идентичности наряду с обеспечением всестороннего развития и защиты государственного языка.

Также в новой редакции предлагается изложить один из пунктов статьи 10 относительно гуманитарной сферы. Им предусматривается содействие:

утверждению украинской национальной и гражданской идентичности;

формированию оборонного сознания;

развитию гражданской устойчивости;

готовности к национальному сопротивлению.

Достигать этих целей предлагается путем осуществления мероприятий по национально-патриотическому воспитанию, военно-патриотическому воспитанию и гражданскому образованию.

Кроме того, в статье 11 законопроект предлагает дополнить положение о создании благоприятных условий для удовлетворения национально-культурных и языковых потребностей нормой о формировании и сохранении украинской национальной и гражданской идентичности.

Почему правительство считает изменения необходимыми

Национально-патриотическое воспитание направлено на формирование оборонного сознания на основе общественно-государственных ценностей Украины.

Ощущение принадлежности гражданина к украинской нации как самобытному сообществу, объединенному названием, символами, исторической памятью, украинским языком, народными традициями и другими общественно-государственными ценностями, является важной предпосылкой готовности лица к выполнению конституционных и гражданских обязанностей.

Что касается военно-патриотического воспитания, в законопроекте указано, что оно должно способствовать формированию оборонного сознания, готовности к национальному сопротивлению, повышению общественного уважения к военной службе и приобретению гражданами компетенций в сфере безопасности и обороны.

В то же время гражданское образование, по замыслу разработчиков, должно обеспечивать формирование и развитие гражданских компетенций на основе общечеловеческих и общественно-государственных ценностей Украины, а также способствовать осознанию гражданами своих прав и обязанностей, в частности относительно защиты национальных интересов, государственной независимости и территориальной целостности Украины.

Законопроект не потребует дополнительного финансирования

Правительство отмечает, что реализация предложенных изменений не потребует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов.

Документ также не окажет влияния на рыночную среду, уровень занятости населения, развитие регионов, способность территориальных общин, общественное здоровье или состояние окружающей природной среды.

Кроме того, в пояснительной записке указано, что проект акта:

не содержит положений, связанных с обязательствами Украины в сфере европейской интеграции;

не затрагивает прав и свобод, гарантированных Конвенцией о защите прав человека и основных свобод;

не создает рисков коррупционных правонарушений;

не содержит оснований для дискриминации;

не влияет на обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Каких результатов ожидают авторы законопроекта

Ожидаемым результатом реализации законопроекта названо включение содействия утверждению украинской национальной и гражданской идентичности в перечень основ внутренней и внешней политики государства.

Критериями эффективности авторы документа определяют утверждение украинской национальной и гражданской идентичности, оборонного сознания и гражданской устойчивости среди граждан Украины, а также украинцев, находящихся за рубежом.

В Министерстве молодежи и спорта считают, что уточнение основ государственной политики будет способствовать более скоординированной деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления в сфере формирования и сохранения украинской национальной и гражданской идентичности.

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