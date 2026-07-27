Новый Таможенный кодекс: какие изменения ожидают таможенные процедуры, авторизации и декларирование

Документ предлагает адаптировать украинское таможенное законодательство к нормам ЕС и обновить правила декларирования, таможенных процедур и авторизаций.

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Как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин повторно одобрил проект нового Таможенного кодекса Украины. Документ является одним из ключевых евроинтеграционных законопроектов в таможенной сфере и должен обеспечить гармонизацию украинского таможенного законодательства с нормами Европейского Союза.

В Государственной таможенной службе объяснили, что повторное одобрение проекта связано с формированием нового состава Правительства. В соответствии с законодательством, ранее внесенный Кабинетом Министров законопроект, зарегистрированный в Верховной Раде под №15295, считается отозванным.

В то же время новый законопроект полностью идентичен предыдущему по содержанию. В Гостаможслужбе отметили, что после консультаций с народными депутатами работа парламентских комитетов по подготовке документа ко второму чтению не прекращалась и будет продолжена уже в отношении нового законопроекта.

Новый Таможенный кодекс является важным элементом выполнения Раздела 29 «Таможенный союз» переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС. Документ предусматривает приведение украинских таможенных правил и процедур в соответствие с законодательством Европейского Союза и должен обеспечить трансформацию украинской таможни в безопасную границу европейского образца.

Проект нового Таможенного кодекса разрабатывался на протяжении двух лет при участии специалистов Министерства финансов, Гостаможслужбы, Проектного офиса реформ, EU4PFM, международных экспертов, представителей бизнеса и общественности. При подготовке документа были учтены оценки Европейской комиссии, а также предложения бизнес-сообщества, которые обсуждались в ходе более чем 60 консультаций.

Структура документа построена по логике таможенного законодательства ЕС. В частности, он предусматривает полный переход на европейскую таможенную терминологию, согласование системы авторизаций и таможенных процедур, новые подходы к принятию решений, декларированию, определению таможенного долга, применению гарантий и освобождению от уплаты пошлины.

В Гостаможслужбе также отметили, что новый кодекс должен обеспечить непрерывность бизнес-процессов. В частности, бессрочные авторизации останутся действующими, а срочные будут действовать до завершения установленного срока или соответствующих операций.

Ожидается, что принятие нового Таможенного кодекса будет способствовать дальнейшей интеграции Украины в таможенное пространство Европейского Союза и поможет украинскому бизнесу адаптироваться к европейским таможенным правилам, оптимизировать логистические и производственные процессы, а также повысить конкурентоспособность.

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