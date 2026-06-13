Як вийти з громадського об’єднання: порядок припинення членства та внесення змін до реєстру

Що потрібно зробити для припинення членства, коли необхідна державна реєстрація змін та які документи для цього подати.

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Громадські об’єднання відіграють дедалі помітнішу роль у суспільному житті України. Тисячі громадян долучаються до волонтерських, професійних, правозахисних, молодіжних та інших організацій, щоб реалізовувати спільні ініціативи та захищати свої інтереси. Водночас участь у громадському об’єднанні є виключно добровільною, тому кожен член має право не лише вступити до такої організації, а й у будь-який момент припинити членство. Проте якщо особа обіймає керівну посаду або входить до складу керівних органів, одного лише повідомлення про вихід може бути недостатньо — у низці випадків необхідно також подбати про внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру.

В умовах зростання активності громадянського суспільства в Україні дедалі більше людей долучаються до громадських обʼєднань. При цьому важливо знати свої права та можливості не лише щодо вступу до об’єднання, а й щодо виходу з його складу за власним бажанням.

Зміна планів, пріоритетів чи просто брак часу — причини для припинення членства в громадському об’єднанні можуть бути різними. Але щоб усе було законно та належним чином відображено в державних реєстрах, варто знати кілька важливих правових нюансів.

Як припинити членство у громадському об’єднанні

Відповідно до Закону України «Про громадські об’єднання», участь у таких організаціях є добровільною. Це означає, що кожна особа має право у будь-який момент припинити членство, подавши заяву до статутного органу громадського об’єднання.

Важливо, що членство припиняється з моменту подання такої заяви та не потребує додаткового погодження, затвердження чи ухвалення окремого рішення органами управління об’єднання.

З цього ж моменту припиняються і повноваження особи на виборних посадах у громадському об’єднанні.

Коли потрібно вносити зміни до Єдиного державного реєстру

Якщо членство припиняє особа, яка входить до керівного органу громадського об’єднання, для внесення відповідних змін до відомостей у Єдиному державному реєстрі необхідно подати копію заяви про вихід із відміткою про її прийняття.

Документи подаються до міжрегіонального управління Міністерства юстиції України за місцем реєстрації юридичної особи.

Водночас це правило не поширюється на громадські об’єднання, зареєстровані в Автономній Республіці Крим, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Харківській, Херсонській, Дніпропетровській, Чернігівській областях та місті Севастополі, для яких діє окремий порядок подання документів.

Особливості виходу керівника громадського об’єднання

Окремий порядок законодавство передбачає для керівника громадського об’єднання та його заступника.

Їхнє членство припиняється не з моменту подання заяви, а з дня, наступного за днем обрання нових посадових осіб на відповідні посади.

Для державної реєстрації таких змін необхідно подати документи відповідно до вимог частини четвертої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань».

Подати документи для державної реєстрації потрібно протягом 60 днів з дня ухвалення відповідного рішення.

Які документи необхідні для державної реєстрації змін

Для державної реєстрації змін щодо керівних органів громадського об’єднання необхідно подати:

заяву щодо державної реєстрації юридичної особи – громадського формування (форма 4). При цьому заповнюються лише ті сторінки заяви, які стосуються відповідних змін;

примірник оригіналу або нотаріально засвідчену копію рішення уповноваженого органу управління громадського об’єднання. Як правило, це протокол загальних зборів, конференції або правління — залежно від положень статуту організації;

реєстр осіб (громадян), які брали участь у засіданні загальних зборів, конференції або правління та є додатком до відповідного протоколу;

відомості про керівні органи громадського формування, зокрема ім’я, дату народження керівника та членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посаду, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку;

документ, що підтверджує сплату адміністративного збору.

Що варто пам’ятати членам громадських об’єднань

Закон гарантує кожному учаснику громадського об’єднання право вільно припинити членство без отримання дозволу чи погодження від інших членів організації. Однак якщо особа входить до складу керівних органів або займає керівну посаду, важливо своєчасно оформити необхідні документи та забезпечити внесення змін до Єдиного державного реєстру, щоб відомості про організацію залишалися актуальними та відповідали вимогам законодавства.

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