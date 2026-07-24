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Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 28 липня у США — ЗМІ

08:13, 24 липня 2026 114
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Володимир Зеленський здійснить візит до США, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.
Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 28 липня у США — ЗМІ
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Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час робочого візиту до Сполучених Штатів, який відбудеться наступного тижня. Про це інформує "Суспільне". 

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Зазначається, візит Зеленського до США запланований на 28 липня. Під час перебування у США Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе окремі переговори з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем. 10 липня сенатор зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.

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Дональд Трамп Володимир Зеленський

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