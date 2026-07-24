Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 28 липня у США — ЗМІ

Володимир Зеленський здійснить візит до США, де візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом.

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Президент України Володимир Зеленський проведе зустріч із президентом США Дональдом Трампом під час робочого візиту до Сполучених Штатів, який відбудеться наступного тижня. Про це інформує "Суспільне".

Зазначається, візит Зеленського до США запланований на 28 липня. Під час перебування у США Володимир Зеленський візьме участь у церемонії прощання із сенатором Ліндсі Гремом, а також проведе окремі переговори з Дональдом Трампом.

Нагадаємо, 12 липня стало відомо, що у віці 71 року пішов із життя сенатор США Ліндсі Грем. 10 липня сенатор зустрічався у Києві з Володимиром Зеленським.

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