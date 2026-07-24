Військовий помер від пневмонії: суд зобов'язав визнати смерть пов'язаною із захистом Батьківщини

Майже два роки мати військовослужбовця доводила, що смерть її сина від пневмонії пов'язана із захистом Батьківщини.

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Житомирський окружний адміністративний суд роз’яснив важливий аспект оформлення документів у разі смерті військовослужбовця. Якщо після видання наказу військової частини військово-лікарська комісія переглянула причинний зв’язок смерті та встановила нові обставини, командування не може відмовитися від внесення відповідних змін лише через нібито відсутність такого механізму в законодавстві. Суд зазначив, що чинні нормативні акти передбачають можливість внесення змін до вже виданих наказів шляхом видання нового наказу. Водночас суд наголосив, що сам первісний наказ був законним на момент його прийняття, тому підстав для його скасування немає.

Обставини справи

До суду звернулася мати померлого військовослужбовця, яка просила зобов’язати військову частину змінити наказ про причину смерті її сина.

Після смерті військовослужбовця у грудні 2023 року командир військової частини видав наказ, у якому зазначалося, що причиною смерті стала двобічна тотальна пневмонія, а смерть не пов’язана з виконанням обов’язків військової служби та захистом Батьківщини.

У квітні 2024 року Центральна військово-лікарська комісія встановила, що захворювання, яке стало причиною смерті військовослужбовця, пов’язане з проходженням військової служби. Згодом Сьомий апеляційний адміністративний суд зобов’язав переглянути причинний зв’язок захворювання, яке призвело до смерті військового.

За результатами такого перегляду було складено протокол засідання штатної військово-лікарської комісії від 4 лютого 2026 року. Комісія встановила, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, та причина його смерті пов’язані із захистом Батьківщини.

Після цього мати військовослужбовця звернулася до військової частини із заявою про внесення відповідних змін до наказу. Однак їй відмовили, пославшись на те, що законодавство нібито не передбачає механізму внесення змін до вже виданих наказів. Саме цю відмову вона оскаржила в суді.

Що встановив суд

Суд у справі 240/12175/26 звернув увагу, що Інструкція з організації обліку особового складу в системі Міністерства оборони України, затверджена наказом Міноборони №280, прямо передбачає можливість внесення змін до вже підписаних наказів по особовому складу шляхом видання нового наказу.

Тому доводи військової частини про відсутність нормативного механізму для внесення змін суд визнав необґрунтованими.

Водночас суд наголосив, що на момент видання наказу від 26 січня 2024 року він відповідав наявним тоді документам та встановленим обставинам. Тому підстав для визнання цього наказу протиправним або його скасування суд не встановив.

Разом із тим після того, як за результатами перегляду причинного зв’язку військово-лікарська комісія дійшла нового висновку, військова частина була зобов’язана привести свої документи у відповідність до цього висновку. Відмова зробити це, на переконання суду, суперечила вимогам законодавства. Саме тому протиправною була визнана не первісна редакція наказу, а відмова військової частини внести до нього зміни після отримання нового висновку ВЛК.

Що вирішив суд

Житомирський окружний адміністративний суд частково задовольнив позов.

Суд визнав протиправною відмову військової частини у внесенні змін до наказу від 26 січня 2024 року щодо причини смерті військовослужбовця та зобов’язав командира військової частини внести відповідні зміни з урахуванням протоколу засідання штатної військово-лікарської комісії від 4 лютого 2026 року.

Після внесення змін у наказі має бути зазначено, що захворювання, яке призвело до смерті військовослужбовця, та причина його смерті пов’язані із захистом Батьківщини.

Водночас у задоволенні вимоги про визнання протиправним та скасування самого наказу від 26 січня 2024 року суд відмовив, оскільки на момент його прийняття він відповідав чинним на той час документам і не був незаконним.

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