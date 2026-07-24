Второе высшее образование заочно: дают ли на работе дополнительный учебный отпуск

На период установочных занятий, выполнения лабораторных работ, сдачи аттестаций, оценок, зачетов и экзаменов работнику предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 40 календарных дней.

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Работники, которые получают второе высшее образование по заочной форме обучения, имеют право на дополнительный оплачиваемый учебный отпуск. Его продолжительность определяется законодательством и зависит от курса обучения.

Как отметили в Государственной службе Украины по вопросам труда, работник, который после получения первого образования поступил на второе высшее образование по заочной форме, не теряет права на учебный отпуск.

В соответствии со статьей 216 Кодекса законов о труде Украины, работникам, которые успешно обучаются без отрыва от производства в учреждениях высшего образования, предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска в связи с обучением.

Для тех, кто получает второе высшее образование в учреждениях последипломного и высшего образования, продолжительность такого отпуска определяется по правилам, которые применяются к студентам третьего и последующих курсов. Работник имеет право получить до 40 календарных дней оплачиваемого учебного отпуска в течение учебного года.

Это время может использоваться для:

установочных занятий;

выполнения лабораторных работ;

сдачи зачетов и экзаменов;

прохождения аттестации;

других мероприятий, предусмотренных учебным процессом.

Оплата такого отпуска осуществляется в соответствии с гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством.

Чтобы оформить учебный отпуск, работник должен подать работодателю заявление и документ из учебного заведения, подтверждающий необходимость его отсутствия на работе. Обычно таким документом является справка-вызов. Работодатель при наличии законных оснований оформляет отпуск соответствующим приказом.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», право на ежегодный оплачиваемый отпуск гарантируется статьей 45 Конституции Украины и реализуется в соответствии с нормами Закона Украины «Об отпусках» и Кодекса законов о труде Украины. Законодательство определяет порядок предоставления отпусков, их продолжительность, а также особенности применения этих норм во время военного положения.

Как объясняет Министерство юстиции Украины, в соответствии со статьей 2 Закона Украины «Об отпусках», право на отпуск имеют все работники, которые находятся в трудовых отношениях с предприятиями, учреждениями, организациями независимо от формы собственности или работают по трудовому договору у физического лица. Это право также распространяется на иностранцев и лиц без гражданства.