Зеленский раскрыл, какая встреча стала переломным моментом в отношениях с Трампом

Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала краткая личная встреча в Ватикане.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переломным моментом в его отношениях с президентом США Дональдом Трампом стала короткая личная встреча в Ватикане, которая состоялась в апреле 2025 года в базилике Святого Петра. Об этом глава государства рассказал в интервью американской блогерше Лоре Лумер, часть которого Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social.

Во время интервью Зеленскому напомнили о его встрече в Овальном кабинете в 2025 году, когда Джей Ди Вэнс высказался в поддержку дипломатического подхода Дональда Трампа к завершению войны, а украинский президент ответил, что дипломатия с Россией с 2014 года не была эффективной.

После этого журналистка спросила, что изменилось, ведь сейчас складывается впечатление, что отношения между двумя лидерами стали значительно лучше.

"Абсолютно. У нас был первый переломный момент в Ватикане. Это была недолгая встреча, но я всегда говорил, что, по моему мнению, это был исторический момент, потому что за 15–20 минут мы изменили наши отношения", — сказал Зеленский.

По его словам, во время того разговора в базилике Святого Петра рядом никого не было — только он и Дональд Трамп. Президент отметил, что не намерен раскрывать содержание частной беседы, однако подчеркнул важность личного доверия между лидерами государств.

"Я очень счастлив, потому что от таких отношений и такого диалога зависит жизнь очень многих людей", — подытожил Президент.

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