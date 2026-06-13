Військовозобов’язаний не прийшов до ТЦК через операцію, а згодом отримав 17 тисяч гривень штрафу

ТЦК оштрафував чоловіка за неявку, хоча той повідомляв про операцію та перебування на стаціонарному лікуванні.

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Восьмий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ТЦК про накладення на військовозобов’язаного штрафу у 17 тисяч гривень за порушення законодавства про мобілізацію та закрив провадження у справі. Суд дійшов висновку, що територіальний центр комплектування не врахував повідомлення громадянина про неможливість прибути за повісткою через стан здоров’я, а його вину у вчиненні правопорушення не було доведено належними доказами.

Колегія суддів також звернула увагу, що ТЦК не конкретизував, які саме військово-облікові дані потребували уточнення, хоча з матеріалів справи вбачається, що дані позивача були своєчасно уточнені через застосунок «Резерв+». За таких обставин апеляційний суд дійшов висновку про відсутність складу адміністративного правопорушення.

Обставини справи

У лютому 2025 року військовозобов’язаний отримав повістку про виклик до ТЦК для уточнення військово-облікових даних. На визначену дату він не прибув, однак уже 25 лютого звернувся до ТЦК із заявою про неможливість прибуття через стан здоров’я.

Згодом чоловіка повідомили про розгляд справи щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Напередодні розгляду він повторно звернувся до ТЦК із заявою про перебування на стаціонарному лікуванні та попросив перенести засідання. Попри це начальник ТЦК виніс постанову про притягнення його до відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та наклав штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Любешівський районний суд Волинської області відмовив у задоволенні позову про скасування постанови, після чого військовозобов’язаний подав апеляційну скаргу.

Позиція позивача

Позивач стверджував, що не ухилявся від виконання обов’язків, а своєчасно повідомив ТЦК про неможливість прибуття через стан здоров’я та надав відповідні документи. Він також наголошував, що після покращення стану здоров’я добровільно прибув до ТЦК, пройшов військово-лікарську комісію та виконав необхідні процедури військового обліку.

Крім того, чоловік вказував, що його клопотання про перенесення розгляду справи через лікування не було враховане, а сама справа була розглянута без його участі.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів звернула увагу, що в оскаржуваній постанові ТЦК зазначалося: військовозобов’язаний не лише не прибув за викликом, а й не повідомив про причини неявки протягом трьох днів.

Водночас матеріали справи свідчили про інше. Суд встановив, що 25 лютого 2025 року позивач подав до ТЦК заяву про неможливість прибуття через стан здоров’я. Отже, висновок про те, що він не повідомив про причини неявки, не відповідав фактичним обставинам справи.

Апеляційний суд наголосив, що наявні у справі докази підтверджують поважність причин неприбуття позивача у строк, визначений повісткою, а подана ним заява не була належним чином врахована під час розгляду справи ТЦК.

Значення висновку ВЛК та даних у «Резерв+»

Суд також врахував, що після розгляду справи військово-лікарська комісія встановила позивачу тимчасову непридатність до військової служби за станом здоров’я. На думку колегії суддів, це додатково підтверджувало доводи особи про наявність проблем зі здоров’ям, на які вона посилалася раніше.

Окремо апеляційний суд звернув увагу на примітку до статті 210 КУпАП, відповідно до якої положення статей 210 та 210-1 КУпАП не застосовуються, якщо необхідні персональні дані можуть бути отримані шляхом електронної інформаційної взаємодії між державними реєстрами та інформаційними системами.

Колегія суддів зазначила, що ні в повістці, ні в постанові ТЦК не конкретизував, які саме військово-облікові дані потребували уточнення. Водночас із матеріалів справи вбачається, що згідно з випискою із застосунку «Резерв+» дані позивача були уточнені своєчасно.

Висновки суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що вина позивача у порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не доведена належними та достатніми доказами. Суд підкреслив, що притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови доведення події правопорушення та вини особи належними доказами.

На думку колегії суддів, ТЦК допустив неповноту розгляду справи та не встановив усіх обставин, необхідних для притягнення особи до відповідальності. У результаті апеляційна інстанція у справі №162/629/25 скасувала рішення районного суду, задовольнила позов, скасувала постанову ТЦК про накладення штрафу в розмірі 17 тисяч гривень та закрила провадження у справі про адміністративне правопорушення. Також на користь позивача було стягнуто 1514 грн сплаченого судового збору за рахунок бюджетних асигнувань відповідача.

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