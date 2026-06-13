Військовим відкрили 100-денне «вікно» для добровільного повернення із СЗЧ в обрану частину

Протягом 100 днів військові, які перебувають у СЗЧ, зможуть добровільно повернутися на службу до обраної ними частини через спеціальну процедуру.

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Уряд затвердив експериментальний механізм, який має спростити добровільне повернення на службу військовослужбовців, що під час воєнного стану самовільно залишили військові частини або дезертирували.

Новий порядок передбачає можливість самостійно обрати військову частину для подальшого проходження служби, подати рапорт через електронний кабінет або іншим визначеним способом та пройти прискорену процедуру перевірки.

Експеримент триватиме 100 календарних днів і поширюватиметься на військовослужбовців Збройних Сил України, Державної спеціальної служби транспорту та Національної гвардії.

Хто зможе скористатися механізмом

Право на добровільне повернення отримають військовослужбовці, які:

під час воєнного стану самовільно залишили військові частини або дезертирували;

не повернулися до місця служби до набрання чинності постановою;

бажають продовжити військову службу;

або перебувають у статусі осіб, яким призупинено військову службу.

Для кожної категорії військ буде сформовано перелік військових частин, до яких такі військовослужбовці зможуть подати рапорт для проходження служби. Перелік затверджуватимуть Міноборони та Головне управління Національної гвардії.

Як подати рапорт

Для військовослужбовців ЗСУ рапорт можна подати:

через електронний кабінет військовослужбовця на державному вебпорталі електронних послуг у сфері національної безпеки і оборони;

через центри рекрутингу Збройних Сил;

безпосередньо до обраної військової частини.

Військовослужбовці Держспецтрансслужби можуть подавати рапорт через портал або безпосередньо до обраної військової частини.

Для військовослужбовців Національної гвардії подання рапорту здійснюватиметься через електронний кабінет на порталі до Іміджево-видавничого центру Національної гвардії. До рапорту обов’язково додається рекомендаційний лист від військової частини, де військовослужбовець бажає проходити службу, а також копія військового квитка або іншого документа, що підтверджує проходження служби.

Подання кількох рапортів одночасно заборонене.

Які строки перевірки встановлено

Для Збройних Сил та Держспецтрансслужби перевірка інформації, зазначеної у рапорті, триватиме не більше семи календарних днів. Військові частини перевірятимуть факт СЗЧ або дезертирства, неповернення до місця служби, попередню посаду військовослужбовця та інформацію щодо призупинення служби.

У Національній гвардії перевірка здійснюватиметься у скорочені строки — до 48 годин із моменту надходження документів.

Відмовити у задоволенні рапорту можна лише у випадках, прямо визначених порядком. Зокрема, якщо особа не належить до передбачених категорій або якщо відсутні необхідні дані для прийняття рішення. Відмова з інших підстав прямо забороняється.

Що відбуватиметься після схвалення рапорту

У разі позитивного рішення відомості про військовослужбовця відображатимуться на порталі протягом 120 годин.

Для військовослужбовців ЗСУ:

після подання рапорту через портал особа повинна прибути до обраної військової частини протягом 120 годин;

після подання через центр рекрутингу — протягом п’яти календарних днів.

Для військовослужбовців Держспецтрансслужби строк прибуття становить 120 годин із моменту отримання повідомлення про задоволення рапорту.

Для військовослужбовців Національної гвардії після підписання наказу про переміщення необхідно прибути до обраної військової частини протягом 48 годин.

Поновлення служби та забезпечення

Після прибуття до нової військової частини військовослужбовців зараховуватимуть до списків особового складу або тимчасово прибулого особового складу залежно від їхнього статусу.

Для осіб, яким військову службу було призупинено, після прибуття:

поновлюватиметься військова служба;

продовжуватиметься дія контракту;

відновлюватиметься виплата грошового забезпечення;

поновлюватимуться речове та інші види забезпечення;

здійснюватиметься призначення на посаду.

Також передбачено спрощений порядок передачі особових справ та інших документів між військовими частинами.

Гарантія від повторного переведення

Порядок встановлює додаткову гарантію для військовослужбовців, які добровільно повернуться на службу. Протягом шести місяців із дня зарахування до списків особового складу обраної військової частини їх можна буде перевести до іншої військової частини лише за письмовою згодою. Винятком є випадки ліквідації, реорганізації або розформування відповідної військової частини.

Питання кримінальної відповідальності

У документі окремо зазначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за статтями 407 та 408 Кримінального кодексу України щодо військовослужбовців, які добровільно повернулися до виконання обов’язків військової служби в межах цього механізму, здійснюватиметься у порядку, встановленому законом.

Що ще змінив уряд

Постановою також внесено зміни до Порядку реалізації експериментального проєкту щодо вдосконалення механізму переміщення військовослужбовців ЗСУ за їх ініціативою, затвердженого постановою Кабінету Міністрів №1291 від 12 листопада 2024 року. Із нього виключено окремі підпункти та уточнено посилання на норми документа.

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