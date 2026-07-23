Новая отсрочка вместо старой: нужно ли появляться в ТЦК и проходить ВЛК

Единственная категория военнообязанных, которую могут направить на ВЛК даже при наличии отсрочки – это лица которых в свое время признаны ограниченно пригодными.

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Военнообязанные украинцы могут изменить основание для предоставления отсрочки от мобилизации без риска временно остаться без ее действия. При этом действующее законодательство определяет, в каких случаях человека могут направить на военно-врачебную комиссию (ВВК), а также нужно ли являться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) после получения повестки.

По информации Министерства обороны, если военнообязанный имеет действующую отсрочку, но получил право на нее по другому основанию, предыдущая отсрочка продолжает действовать до принятия решения по новому заявлению. В случае положительного решения новое основание автоматически заменяет предыдущее. Если же в предоставлении новой отсрочки будет отказано, действующая отсрочка сохранится до окончания срока ее действия.

Подать заявление на оформление новой отсрочки можно через Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Его рассматривают в течение семи рабочих дней, а если необходимы дополнительные проверки — до 15 рабочих дней.

Отдельно законодательство определяет порядок прохождения военно-врачебной комиссии. Согласно пункту 63 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 16 мая 2024 года №560, лица, имеющие действующую отсрочку или подавшие документы на ее оформление, не направляются на ВВК.

В то же время по собственному желанию военнообязанный может получить направление на прохождение ВВК через приложение «Резерв+».

Исключение касается граждан, которые ранее были признаны ограниченно годными к военной службе. Именно эта категория военнообязанных подлежит повторному прохождению ВВК даже при наличии отсрочки. При этом юристы подчеркивают, что статус «ограниченно годен» не следует путать с пригодностью к службе в подразделениях обеспечения — это разные правовые категории.

Также наличие отсрочки не освобождает военнообязанного от обязанности явиться в ТЦК и СП в случае получения повестки. Даже если в документе указано, что человека вызывают для прохождения ВВК, юристы рекомендуют прибыть в территориальный центр и сослаться на требования пункта 63 постановления Кабинета Министров №560, который запрещает направлять на военно-врачебную комиссию лиц с действующей отсрочкой или тех, кто подал заявление на ее оформление.

Правовые основания регулируются Законом Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также Порядком проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины №560 от 16 мая 2024 года.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», реорганизация колледжа, техникума или университета не означает автоматической утраты права на отсрочку от мобилизации. Однако при изменении статуса учебного заведения и оформлении перевода студентов могут возникнуть технические нюансы, из-за которых отсрочка на некоторое время может не отображаться. Решающее значение в такой ситуации имеет то, как именно оформлены документы и какой статус обучения внесен в Единую государственную электронную базу по вопросам образования (ЕГЭБО).