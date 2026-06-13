Мужчина оформлял отсрочку через ЦНАП, но получил статус нарушителя в «Обереге»: чем закончился спор с ТЦК

Какие сведения ТЦК имеет право вносить в реестр «Оберег» и когда запись о нарушении воинского учета является незаконной.

Источник фото: Харьковский областной ТЦК и СП

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Запорожский окружной административный суд пришел к выводу, что территориальный центр комплектования и социальной поддержки не может вносить в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведения о нарушении лицом правил воинского учета, если отсутствуют данные о его привлечении к административной ответственности в установленном законом порядке. Суд обязал исключить соответствующую запись из реестра.

Суд подчеркнул, что законодательство позволяет вносить в реестр информацию о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210 или 210-1 КУоАП с указанием соответствующих процессуальных документов. В то же время внесение отдельных сведений о самом нарушении правил воинского учета законом не предусмотрено.

Обстоятельства дела

Истец состоял на воинском учете в одном из ТЦК и СП.

30 декабря 2025 года он через ЦНАП подал заявление о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации в связи с уходом за матерью, которая имеет инвалидность I группы.

Впоследствии мужчина получил повестку о вызове в ТЦК на 3 января 2026 года для уточнения учетных данных. Накануне он письменно уведомил территориальный центр о невозможности прибыть в указанный день и проинформировал, что уже подал документы для оформления отсрочки.

Позже ТЦК сообщил истцу, что из-за неявки по повестке он нарушил правила воинского учета, а также проинформировал об обращении в Национальную полицию для решения вопроса о его доставлении в территориальный центр комплектования.

Вместе с тем каких-либо постановлений о привлечении мужчины к административной ответственности вынесено не было. Именно с этим он связывал нарушение своих прав и обратился в суд.

Что установил суд

Во время рассмотрения дела суд установил, что истец до момента направления спорной повестки уже уточнил свои военно-учетные данные и подал через ЦНАП заявление о предоставлении отсрочки. Эти обстоятельства подтверждались материалами дела и не были опровергнуты ответчиком.

Суд обратил внимание, что при таких обстоятельствах ответчик не доказал наличие оснований для вызова истца именно с целью уточнения учетных данных.

Также суд установил, что никаких доказательств составления в отношении истца протокола об административном правонарушении либо вынесения постановления о привлечении его к ответственности по статье 210-1 КУоАП ответчик не предоставил.

Несмотря на это, в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов были внесены сведения о нарушении им правил воинского учета.

Правовая позиция суда

Анализируя Закон «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», суд пришел к выводу, что перечень данных, которые могут вноситься в реестр, является исчерпывающим.

В частности, статья 7 этого Закона предусматривает внесение информации о привлечении лица к административной ответственности по статьям 210 или 210-1 КУоАП с указанием даты, номера и содержания протокола либо постановления. В то же время закон не предусматривает внесение в реестр сведений о самом нарушении правил воинского учета без прохождения процедуры привлечения к ответственности.

Суд также сослался на правовую позицию Верховного Суда, согласно которой процедура привлечения к административной ответственности начинается с составления и предъявления лицу протокола, а вопрос о наличии либо отсутствии правонарушения решается во время рассмотрения дела и принятия соответствующего постановления.

Поскольку ответчик не доказал факт привлечения истца к административной ответственности, внесение в реестр сведений о нарушении им правил воинского учета суд признал противоправным.

Что решил суд

Запорожский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправными действия ТЦК по внесению в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении истцом правил воинского учета и обязал исключить эти сведения из реестра. Кроме того, в пользу истца за счет бюджетных ассигнований ответчика взыскано 1331,20 грн судебного сбора.

Таким образом, по делу №280/3057/26 суд пришел к выводу, что в Реестр «Оберег» могут вноситься сведения о привлечении лица к административной ответственности в случаях, предусмотренных законом, тогда как внесение отдельной записи о нарушении правил воинского учета без подтверждения такого привлечения противоречит требованиям законодательства.

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