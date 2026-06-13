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За курение на балконе украинцев предлагали наказывать штрафами: фото от соседей — как доказательство нарушения

12:59, 13 июня 2026
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В Украине продвигали инициативу запретить курение на балконах, лоджиях и возле открытых окон квартир.
За курение на балконе украинцев предлагали наказывать штрафами: фото от соседей — как доказательство нарушения
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Инициатива по ужесточению правил курения в многоквартирных домах не нашла широкой поддержки среди граждан. В Украине предлагали законодательно запретить курение на частных балконах, лоджиях и возле открытых окон квартир, а также ввести ответственность за выбрасывание окурков.

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Петиция с призывом к Кабмину ввести законодательный запрет курения на частных балконах, лоджиях и возле открытых окон в многоквартирных жилых домах не смогла собрать необходимое количество голосов для рассмотрения.

По состоянию на 13 июня ее поддержали лишь 111 граждан из необходимых 25 тысяч.

Какие изменения предлагалось внедрить

Автор инициативы предлагал внести изменения в законодательство, которые предусматривали бы полный запрет курения табачных изделий, использования систем нагревания табака и электронных сигарет на балконах, лоджиях и возле открытых окон квартир в многоквартирных домах.

Также предлагалось установить ответственность за выбрасывание окурков с балконов и лоджий.

Какие штрафы и механизмы контроля предлагались

Автор призывал разработать соответствующий законопроект, который расширил бы действующие ограничения на курение на частные балконы, лоджии и открытые окна квартир.

Кроме того, предлагалось дополнить Кодекс Украины об административных правонарушениях нормами об ответственности за курение в указанных местах и за выбрасывание окурков.

Также была идея поручить Министерству внутренних дел и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям разработать порядок фиксации таких нарушений. Среди возможных механизмов рассматривался сбор фото- и видеодоказательств от жителей домов для оперативного привлечения нарушителей к ответственности.

Чем обосновывали необходимость запрета

По мнению автора петиции, введение таких изменений способствовало бы усилению пожарной безопасности в жилом секторе и защите права жителей многоквартирных домов на безопасную окружающую среду и чистый воздух в собственных жилищах.

Однако, несмотря на озвученные аргументы, инициатива не получила достаточной поддержки граждан и не достигла порога голосов, необходимого для ее дальнейшего рассмотрения Кабинетом Министров Украины.

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