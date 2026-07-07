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В Киеве адвокат и помощник судьи за 3 500 долларов обещали «решить» наследственное дело

13:25, 7 июля 2026
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Адвоката и помощника судьи разоблачили на торговле влиянием на суд.
В Киеве адвокат и помощник судьи за 3 500 долларов обещали «решить» наследственное дело
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В Киеве правоохранители разоблачили адвоката и помощника судьи одного из районных судов, которые, по данным следствия, за 3 500 долларов США обещали повлиять на принятие решения по гражданскому делу о признании права собственности на квартиру в порядке наследования.

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Как сообщили в полиции, 37-летний адвокат заверил клиента, что имеет возможность обеспечить положительное рассмотрение дела благодаря якобы имеющимся связям в судебной системе. За такую «услугу» он потребовал 3 500 долларов.

К реализации схемы адвокат, по версии следствия, привлек 44-летнего помощника судьи районного суда столицы.

Сначала клиент передал 1 000 долларов, после чего фигуранты подготовили документы для подачи иска. В дальнейшем помощник судьи, как утверждают правоохранители, организовал подачу заявлений в канцелярию суда таким образом, чтобы дело попало к «нужному» судье через автоматизированную систему распределения.

Позже адвокат сообщил о якобы назначении судебного заседания и потребовал передать оставшуюся сумму — 2 500 долларов для окончательного «решения вопроса». После получения всей суммы их действия были задокументированы правоохранителями.

В настоящее время адвокату и помощнику судьи сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, сопряженное с вымогательством такой выгоды, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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