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Несет ли автосалон ответственность за убытки, если переданный на продажу автомобиль попал в ДТП — разъяснил Верховный Суд

15:21, 7 июля 2026
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Переданный на продажу Bentley попал в смертельное ДТП, а его владелица потребовала взыскать с автосалона более 1,3 млн грн убытков.
Несет ли автосалон ответственность за убытки, если переданный на продажу автомобиль попал в ДТП — разъяснил Верховный Суд
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Верховный Суд разъяснил пределы ответственности исполнителя по договору о предоставлении услуг по продаже автомобиля. Если транспортное средство было повреждено в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло по вине третьего лица, сам по себе этот факт не является основанием для возложения на автосалон обязанности возместить владельцу убытки. Решающее значение имеет то, находятся ли такие убытки в причинной связи с нарушением исполнителем договорных обязательств.

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Кассационный гражданский суд пришел к выводу, что заключенный между сторонами договор является договором о предоставлении услуг, а не договором комиссии. Кроме того, его условия не возлагали на исполнителя обязанность по обеспечению сохранности переданного автомобиля. При таких обстоятельствах отсутствуют правовые основания для возложения на предпринимателя ответственности за ущерб, причиненный действиями третьего лица.

Обстоятельства дела

В 2013 году владелица автомобиля Bentley Continental Flying Spur заключила с физическим лицом-предпринимателем договор поручения о продаже автомобиля через автосалон и передала транспортное средство для реализации.

Во время нахождения автомобиля в автосалоне им управлял ОСОБА_4, который попал в дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб пешеход. После этого было открыто уголовное производство, а на автомобиль наложен арест, который действовал более полутора лет. Впоследствии арест был отменен, и владелица вновь получила возможность распоряжаться автомобилем, который уже имел повреждения после ДТП.

Истец считала, что вследствие ненадлежащего исполнения предпринимателем условий договора стоимость автомобиля существенно уменьшилась, а длительный арест лишил ее возможности продать транспортное средство. Также она ссылалась на моральные переживания, связанные с резонансным дорожно-транспортным происшествием и его последствиями. В связи с этим она просила взыскать около 1,73 млн грн имущественного ущерба и 500 тыс. грн морального вреда.

Что решили суды

Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, взыскав с предпринимателя более 1,19 млн грн имущественного ущерба и 150 тыс. грн морального вреда. Суд пришел к выводу, что ненадлежащее исполнение условий договора привело к утрате стоимости автомобиля.

Апелляционный суд отменил это решение и полностью отказал в иске. Он указал, что повреждение автомобиля, открытие уголовного производства и наложение ареста стали следствием дорожно-транспортного происшествия, произошедшего по вине третьего лица, а не ненадлежащего исполнения предпринимателем договора о предоставлении услуг.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд согласился с выводами суда апелляционной инстанции и оставил его постановление без изменений.

Прежде всего Верховный Суд отклонил доводы кассационной жалобы о том, что между сторонами фактически существовали отношения по договору комиссии. Суд пояснил, что договор комиссии предусматривает совершение комиссионером сделок от своего имени, но за счет комитента. Между тем заключенный сторонами договор содержал лишь обязанность организовать демонстрацию автомобиля, информировать потенциальных покупателей и оказать организационную и консультативную помощь при заключении договора купли-продажи. Поэтому по своему содержанию он является договором о предоставлении услуг, а не договором комиссии.

Вместе с тем Верховный Суд обратил внимание, что сама истец, обращаясь с иском, обосновывала свои требования положениями статьи 906 Гражданского кодекса Украины, регулирующей ответственность исполнителя по договору о предоставлении услуг. Лишь на стадии кассационного пересмотра заявитель начал утверждать, что между сторонами фактически существовали отношения по договору комиссии. Эти доводы суд признал необоснованными.

Верховный Суд: решающее значение имеет причинная связь

Кассационный гражданский суд подчеркнул, что для взыскания убытков необходимо доказать наличие всех элементов состава гражданского правонарушения, в частности противоправное поведение, наличие убытков, вину и причинную связь между нарушением обязательства и причиненным ущербом.

В деле № 523/6389/16-ц повреждение автомобиля возникло вследствие дорожно-транспортного происшествия, которое произошло по вине третьего лица. Именно это ДТП, а также открытие уголовного производства и наложение ареста на транспортное средство стали причиной убытков, на которые ссылалась истец. Поэтому Верховный Суд согласился с выводом суда апелляционной инстанции об отсутствии причинной связи между действиями предпринимателя и заявленными убытками.

Кроме того, суд отдельно указал, что из содержания заключенного между сторонами договора не усматривается, что на предпринимателя была возложена обязанность по обеспечению сохранности имущества истца. Это также опровергает доводы о ненадлежащем исполнении ответчиком обязанностей по обеспечению сохранности автомобиля.

Окончательное решение

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения, а постановление Одесского апелляционного суда — без изменений.

Таким образом, Кассационный гражданский суд подтвердил, что при обстоятельствах данного дела отсутствуют основания для возложения на исполнителя по договору о предоставлении услуг ответственности за убытки, причиненные дорожно-транспортным происшествием, которое произошло по вине третьего лица, поскольку такие убытки не находятся в причинной связи с нарушением договорных обязательств, а сам договор не возлагал на исполнителя обязанность по обеспечению сохранности переданного автомобиля.

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