В Ровно 15-летняя девушка застряла в почтомате Новой почты — освобождали спасатели ГСЧС

В Ровно спасатели освободили 15-летнюю девушку, которая застряла в ячейке почтомата.

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В Ровно 15-летняя девушка оказалась запертой в ячейке почтомата на улице Киевской. Как сообщили в службе спасения, инцидент произошел утром. К спасателям обратился взволнованный подросток с сообщением о том, что девушка не может самостоятельно выбраться из ячейки почтомата.

На место оперативно прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку.

Обстоятельства того, как именно подросток оказалась заблокированной внутри, в настоящее время не уточняются.

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