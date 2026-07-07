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В Ровно 15-летняя девушка застряла в почтомате Новой почты — освобождали спасатели ГСЧС

22:36, 7 июля 2026
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В Ровно спасатели освободили 15-летнюю девушку, которая застряла в ячейке почтомата.
В Ровно 15-летняя девушка застряла в почтомате Новой почты — освобождали спасатели ГСЧС
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В Ровно 15-летняя девушка оказалась запертой в ячейке почтомата на улице Киевской. Как сообщили в службе спасения, инцидент произошел утром. К спасателям обратился взволнованный подросток с сообщением о том, что девушка не может самостоятельно выбраться из ячейки почтомата.

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На место оперативно прибыли спасатели, которые с помощью специального инструмента открыли ячейку и освободили девушку.

Обстоятельства того, как именно подросток оказалась заблокированной внутри, в настоящее время не уточняются.

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дети ГСЧС Ровно почта

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