В Одесской области судили отца, который взял несовершеннолетнего сына рубить деревья для отопления дома

По версии следствия, мужчина срубил 51 дерево вместе с сыном, но суд решил иначе.

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Правоохранители утверждали, что мужчина вместе с несовершеннолетним сыном незаконно срубили 51 дерево в полезащитной лесополосе, чем причинили окружающей среде ущерб более чем на 68,6 тыс. грн. Кроме того, отцу инкриминировали вовлечение несовершеннолетнего в преступную деятельность. Однако суд пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала эти обстоятельства вне разумных сомнений. Суд отметил, что материалы дела подтверждают вырубку лишь 17 деревьев, однако размер причиненного этим ущерба не достигал порога существенного вреда, необходимого для наступления уголовной ответственности по статье 246 УК Украины.

Суд не согласился с версией обвинения о вырубке 51 дерева

Ширяевский районный суд Одесской области оправдал отца и его несовершеннолетнего сына, которых обвиняли в незаконной вырубке деревьев в защитной лесополосе, а отца также — во вовлечении несовершеннолетнего в преступную деятельность.

По версии обвинения, 15 января 2025 года мужчина предложил своему несовершеннолетнему сыну помочь незаконно заготовить дрова в полезащитной лесополосе возле села Армашевка Березовского района Одесской области. Следствие считало, что они без специального разрешения срубили 51 живое дерево — 42 акации и 9 кленов, причинив окружающей среде ущерб в размере 68 652,07 грн.

Прокурор также подал гражданский иск в интересах государства в лице Петровировского сельского совета о солидарном взыскании этой суммы с обоих обвиняемых.

Что пояснили обвиняемые

Отец признал, что вместе с сыном действительно рубил деревья для отопления дома, поскольку в селе отсутствует газоснабжение, а у семьи не было средств на приобретение дров. По его словам, они спилили только 17 деревьев, которые и были зафиксированы полицией во время первого осмотра места происшествия. Он также признал, что предложил несовершеннолетнему сыну помочь в заготовке дров.

Сын подтвердил эти обстоятельства, указав, что лишь помогал отцу переносить древесину в прицеп, тогда как деревья спиливал именно отец. Оба отрицали причастность к вырубке 51 дерева.

Почему суд не принял версию обвинения

Суд отметил, что именно на протоколе осмотра места происшествия от 20 января 2025 года фактически основывалось обвинение относительно вырубки 51 дерева. Вместе с тем он пришел к выводу, что это доказательство не устраняет разумных сомнений относительно того, что именно обвиняемые спилили все 51 дерево.

В частности, суд обратил внимание, что первоначальный осмотр места происшествия 15 января зафиксировал лишь 17 свежих пней. Координаты места происшествия, указанные в протоколах от 15 и 20 января, не совпадали, как и размеры пней, зафиксированных во время этих осмотров. Кроме того, во время повторного осмотра были обнаружены объекты местности, в частности блиндаж, о которых не упоминал ни один из участников первого осмотра.

Также суд обратил внимание, что в повторном осмотре принимал участие мужчина, процессуальный статус которого не был определен, хотя, по показаниям следователя, он также мог быть причастен к вырубке деревьев. Сами же обвиняемые во время этого осмотра не присутствовали, что, по мнению суда, фактически нарушило их право на защиту.

Кроме того, специалист-эколог пояснила, что все 51 дерево могли быть спилены не в один день, а в течение примерно десяти суток до проведения повторного осмотра. При этом надлежащих и допустимых доказательств того, что все эти деревья были спилены именно обвиняемыми 15 января, сторона обвинения не представила.

Почему подтвержденная вырубка 17 деревьев не стала основанием для уголовной ответственности

Суд пришел к выводу, что материалы дела подтверждают вырубку обвиняемыми лишь 17 деревьев. Вместе с тем рассчитанный судом размер экологического ущерба от этой вырубки составил 16 005,81 грн.

По состоянию на дату происшествия существенным вредом для целей статьи 246 УК Украины считался вред, превышающий 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. На тот момент этот порог составлял 30 280 грн. Поскольку установленный судом размер ущерба не достигал этого показателя, суд пришел к выводу об отсутствии в действиях обвиняемых объективной стороны, а следовательно, и состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 246 УК Украины.

Отдельно суд отметил, что утверждения стороны обвинения об ухудшении природного состава, защитных и иных экологических свойств лесополосы и затруднениях ее восстановления не были подтверждены ни одним доказательством.

Почему суд оправдал отца и по обвинению во вовлечении несовершеннолетнего

Отцу также инкриминировали вовлечение несовершеннолетнего сына в преступную деятельность.

Однако суд отметил, что обвинительный акт основывался именно на утверждении о вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления. Поскольку суд пришел к выводу об отсутствии в действиях обоих обвиняемых состава уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 246 УК Украины, отсутствует и обязательный признак состава уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 304 УК Украины. Именно по этим основаниям отец также был оправдан по данному обвинению.

Что постановил суд

Суд оправдал обоих обвиняемых в связи с недоказанностью наличия в их действиях состава уголовных правонарушений.

Кроме того, суд отменил арест, наложенный на прицеп, бензопилу и изъятую древесину, вернул автомобиль, прицеп и бензопилу владельцу, а изъятые стволы деревьев постановил вернуть Петровировскому сельскому совету. Процессуальные расходы на проведение экспертизы в сумме 9 948,75 грн суд возложил на государство.

Гражданский иск прокурора в интересах государства о взыскании 68 652,07 грн ущерба суд оставил без рассмотрения. Суд отметил, что в соответствии с частью 3 статьи 129 УПК Украины в случае оправдания лица ввиду отсутствия в его действиях состава уголовного правонарушения гражданский иск в рамках уголовного производства подлежит оставлению без рассмотрения.

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