Земельный пай и субсидия: в каких случаях могут уменьшить помощь
Наличие земельного пая само по себе не является основанием для отказа в предоставлении жилищной субсидии. В то же время доход, полученный от его аренды, учитывается при определении права на помощь и её размера.
Когда земельный пай учитывают при назначении субсидии
В Пенсионном фонде Украины пояснили, что при назначении жилищной субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай за период его получения.
Именно с учетом этого дохода рассчитывается размер жилищной субсидии.
Как учитывается арендная плата
Если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет, в котором указывает денежный эквивалент стоимости такой арендной платы.
Информация о сумме дохода, полученного владельцем земельного пая, поступает в Пенсионный фонд Украины в рамках электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.
Когда земельный пай не влияет на субсидию
В Пенсионном фонде подчеркнули, что если земельный пай не приносит домохозяйству никакого дохода, его наличие не влияет ни на назначение жилищной субсидии, ни на определение её размера.
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