Земельный пай и субсидия: в каких случаях могут уменьшить помощь

Наличие пая не является основанием для отказа, однако доход от аренды учитывается при расчетах.

Фото: 24tv.ua

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Наличие земельного пая само по себе не является основанием для отказа в предоставлении жилищной субсидии. В то же время доход, полученный от его аренды, учитывается при определении права на помощь и её размера.

Когда земельный пай учитывают при назначении субсидии

В Пенсионном фонде Украины пояснили, что при назначении жилищной субсидии учитывается доход, который приносит домохозяйству земельный пай за период его получения.

Именно с учетом этого дохода рассчитывается размер жилищной субсидии.

Как учитывается арендная плата

Если арендатор выплачивает владельцу земельного пая арендную плату в натуральной форме, он подает в налоговые органы соответствующий отчет, в котором указывает денежный эквивалент стоимости такой арендной платы.

Информация о сумме дохода, полученного владельцем земельного пая, поступает в Пенсионный фонд Украины в рамках электронного информационного взаимодействия с Государственной налоговой службой Украины.

Когда земельный пай не влияет на субсидию

В Пенсионном фонде подчеркнули, что если земельный пай не приносит домохозяйству никакого дохода, его наличие не влияет ни на назначение жилищной субсидии, ни на определение её размера.

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