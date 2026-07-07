Земельний пай і субсидія: у яких випадках можуть зменшити допомогу
Наявність земельного паю сама по собі не є підставою для відмови у житловій субсидії. Водночас дохід, отриманий від його оренди, враховується під час визначення права на допомогу та її розміру.
Коли земельний пай враховують при призначенні субсидії
У Пенсійному фонді України пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай за період його отримання.
Саме з урахуванням цього доходу обчислюється розмір житлової субсидії.
Як враховується орендна плата
Якщо орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт, у якому зазначає грошовий еквівалент вартості такої орендної плати.
Інформація про суму доходу, отриманого власником земельного паю, надходить до Пенсійного фонду України в межах електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.
Коли пай не впливає на субсидію
У Пенсійному фонді наголосили, що якщо земельний пай не приносить домогосподарству жодного доходу, його наявність не впливає ні на призначення житлової субсидії, ні на визначення її розміру.
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