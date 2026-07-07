Земельний пай і субсидія: у яких випадках можуть зменшити допомогу

Наявність паю не є підставою для відмови, однак орендний дохід враховується під час розрахунків.

Фото: 24tv.ua

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Наявність земельного паю сама по собі не є підставою для відмови у житловій субсидії. Водночас дохід, отриманий від його оренди, враховується під час визначення права на допомогу та її розміру.

Коли земельний пай враховують при призначенні субсидії

У Пенсійному фонді України пояснили, що під час призначення житлової субсидії враховується дохід, який приносить домогосподарству земельний пай за період його отримання.

Саме з урахуванням цього доходу обчислюється розмір житлової субсидії.

Як враховується орендна плата

Якщо орендар виплачує власнику земельного паю орендну плату в натуральній формі, він подає до податкових органів відповідний звіт, у якому зазначає грошовий еквівалент вартості такої орендної плати.

Інформація про суму доходу, отриманого власником земельного паю, надходить до Пенсійного фонду України в межах електронної інформаційної взаємодії з Державною податковою службою України.

Коли пай не впливає на субсидію

У Пенсійному фонді наголосили, що якщо земельний пай не приносить домогосподарству жодного доходу, його наявність не впливає ні на призначення житлової субсидії, ні на визначення її розміру.

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