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Конкурс до Конституційного Суду: Дорадча група сформувала рейтинг кандидатів за квотою Верховної Ради

18:30, 6 липня 2026
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Експерти завершили оцінювання дев'яти претендентів на дві посади суддів КСУ за парламентською квотою та передадуть список до Верховної Ради.
Конкурс до Конституційного Суду: Дорадча група сформувала рейтинг кандидатів за квотою Верховної Ради
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Дорадча група експертів провела рейтингове голосування щодо дев’яти кандидатів на дві посади суддів Конституційного Суду України за квотою призначення Верховною Радою та сформувала їхній рейтинговий список.

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За результатами голосування список кандидатів має такий вигляд:

  • перше місце – Ганна Анісімова – 6 голосів «за»;
  • перше місце – Владислав Іващенко – 6 голосів «за»;
  • перше місце – Захар Тропін – 6 голосів «за»;
  • друге місце – Іван Назаров – 5 голосів «за»;
  • друге місце – Оксана Щербанюк – 5 голосів «за»;
  • третє місце – Андрій Бойко – 4 голоси «за»;
  • третє місце – Юлія Кириченко – 4 голоси «за»;
  • четверте місце – Тетяна Опанасюк – 3 голоси «за»;
  • четверте місце – Тарас Цимбалістий – 3 голоси «за».

Рейтинговий список передадуть Верховній Раді

Голова Дорадчої групи експертів Оксана Васильченко повідомила, що конкурсне оцінювання кандидатів на дві посади суддів Конституційного Суду України за парламентською квотою завершено.

«Таким чином Дорадча група експертів завершила конкурсне оцінювання щодо кандидатів на 2 посади суддів Конституційного Суду України за квотою Парламенту України і невідкладно передасть суб'єкту призначення цей рейтинговий список кандидатів, щоб Верховна Рада України могла якнайшвидше обрати з них двох нових суддів Конституційного Суду України», – зазначила Васильченко.

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суд КСУ Верховна Рада України

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