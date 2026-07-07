ТЦК мобілізував аспіранта, хоча знав про його навчання: але суд не скасував призов

Чоловік оскаржив мобілізацію, посилаючись на навчання в аспірантурі, однак суд став на бік ТЦК.

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Належність військовозобов'язаного до категорії осіб, які можуть отримати відстрочку від мобілізації, сама по собі не означає, що така відстрочка вже надана. Для реалізації цього права необхідно пройти процедуру, встановлену законодавством: подати заяву до комісії при територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки разом із документами, що підтверджують підстави для відстрочки.

Такого висновку дійшов Третій апеляційний адміністративний суд, залишивши без змін рішення суду першої інстанції про відмову в задоволенні позову військовослужбовця, який просив скасувати наказ про свій призов під час мобілізації.

Обставини справи

Позивач оскаржив наказ територіального центру комплектування та соціальної підтримки про його призов під час мобілізації, а також наказ командира військової частини про зарахування до списків особового складу. Крім того, він просив зобов'язати військову частину виключити його зі списків особового складу.

Свої вимоги він обґрунтовував тим, що на момент мобілізації навчався в аспірантурі за денною формою навчання і належав до категорії осіб, які відповідно до статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації. Позивач зазначав, що ТЦК було відомо про його навчання, а заяву про надання відстрочки він направив поштою 21 грудня 2024 року. За матеріалами справи, територіальний центр отримав її 23 грудня, тоді як наказ про призов було видано 22 грудня 2024 року.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, після чого позивач оскаржив це рішення в апеляційному порядку.

Що встановив апеляційний суд

Колегія суддів підтвердила, що позивач дійсно навчався в аспірантурі за денною формою та ще наприкінці 2023 року отримував від ТЦК письмове повідомлення про наявність у нього підстав для оформлення відстрочки від мобілізації.

Водночас суд наголосив, що сам факт наявності законних підстав для відстрочки не означає, що вона вважається наданою. Для її отримання військовозобов'язаний повинен пройти процедуру, визначену Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №560.

Зокрема, військовозобов'язаний має особисто подати на ім'я голови комісії при ТЦК та СП заяву встановленої форми разом із документами, що підтверджують право на відстрочку. Комісія повинна розглянути заяву та підтвердні документи, перевірити наявність законних підстав і лише після цього ухвалити рішення про надання або відмову в наданні відстрочки.

Апеляційний суд встановив, що на момент видання наказу про призов позивач не мав належним чином оформленої відстрочки.

Чому суд відхилив аргументи позивача

Позивач посилався на пункт 58 Порядку №560, відповідно до якого до ухвалення комісією рішення військовозобов'язаний не підлягає призову.

Проте суд встановив, що у цій справі зазначена норма не підлягала застосуванню, оскільки на момент видання наказу про мобілізацію територіальний центр ще не отримав заяву позивача про надання відстрочки. За матеріалами справи 280/6130/25, поштове відправлення було отримано лише 23 грудня 2024 року, тоді як наказ про призов видали днем раніше — 22 грудня. Отже, комісія не могла розпочати процедуру розгляду заяви до моменту прийняття рішення про призов.

Колегія суддів також відхилила довід про те, що працівникам ТЦК було відомо про навчання позивача. Суд зазначив, що обізнаність територіального центру про факт навчання військовозобов'язуваного не є тотожною виконанню процедури оформлення відстрочки, передбаченої пунктом 58 Порядку №560.

Висновки суду

Апеляційний суд погодився з висновками суду першої інстанції, що позивач, маючи законні підстави для отримання відстрочки, мав можливість реалізувати це право шляхом звернення до ТЦК із заявою та належним чином оформленими документами до моменту фактичного призову.

Оскільки на дату видання наказу про мобілізацію відстрочка не була оформлена, апеляційний суд дійшов висновку, що ТЦК, видаючи наказ про призов, діяв у межах своїх повноважень і відповідно до вимог законодавства. Суд також зазначив, що, набувши статусу військовослужбовця, позивач втратив право на відстрочку від призову на військову службу.

З огляду на це колегія суддів не знайшла підстав для скасування наказу про призов, а також похідного наказу командира військової частини про зарахування позивача до списків особового складу.

У підсумку Третій апеляційний адміністративний суд залишив апеляційну скаргу без задоволення, а рішення Запорізького окружного адміністративного суду — без змін.

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