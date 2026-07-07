Податкова пільга для працівників у 2026 році: який дохід дає право на знижку

У 2026 році податкова соціальна пільга становить 1664 грн і застосовується за умови доходу до 4660 грн на місяць.

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Працівники, які працюють на умовах неповного робочого дня, можуть скористатися податковою соціальною пільгою, що дозволяє зменшити базу оподаткування податком на доходи фізичних осіб. У 2026 році право на таку пільгу залежить від розміру місячного доходу. Про це розповіли в ДПС.

Хто може скористатися податковою соціальною пільгою

Податкова соціальна пільга застосовується до місячної заробітної плати або інших прирівняних до неї виплат лише за одним місцем роботи.

Основною умовою для її отримання є те, що розмір місячного доходу не повинен перевищувати встановлений законом граничний показник.

У 2026 році такий ліміт становить 4660 грн. Його визначено шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатної особи у розмірі 3328 грн на коефіцієнт 1,4 з округленням до найближчих 10 грн.

Який розмір пільги

Базова податкова соціальна пільга у 2026 році становить 1664 грн, що дорівнює 50% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня 2026 року.

Наприклад, якщо заробітна плата працівника становить 4500 грн, тобто не перевищує граничний дохід для застосування пільги, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір утримуватимуться лише із суми 2836 грн.

Хто ще має право на ПСП

Податковою соціальною пільгою також можуть скористатися:

сім’ї, які виховують двох і більше дітей віком до 18 років;

особи з інвалідністю та батьки дітей з інвалідністю;

одинокі мати або батько.

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