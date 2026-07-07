Налоговая льгота для работников в 2026 году: какой доход дает право на льготу

В 2026 году налоговая социальная льгота составляет 1664 грн и предоставляется при доходе до 4660 грн в месяц.

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Работники, работающие на условиях неполного рабочего дня, могут воспользоваться налоговой социальной льготой, позволяющей уменьшить базу налогообложения по налогу на доходы физических лиц. В 2026 году право на такую льготу зависит от размера месячного дохода. Об этом сообщили в ГНС.

Кто может воспользоваться налоговой социальной льготой

Налоговая социальная льгота применяется к месячной заработной плате или другим приравненным к ней выплатам только по одному месту работы.

Основным условием для ее получения является то, что размер месячного дохода не должен превышать установленный законом предельный показатель.

В 2026 году такой лимит составляет 4660 грн. Он определяется путем умножения прожиточного минимума для трудоспособного лица в размере 3328 грн на коэффициент 1,4 с округлением до ближайших 10 грн.

Каков размер льготы

Базовая налоговая социальная льгота в 2026 году составляет 1664 грн, что равно 50% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января 2026 года.

Например, если заработная плата работника составляет 4500 грн, то есть не превышает предельный доход для применения льготы, налог на доходы физических лиц и военный сбор будут удерживаться только с суммы 2836 грн.

Кто ещё имеет право на ПСП

Налоговой социальной льготой также могут воспользоваться:

семьи, воспитывающие двух и более детей в возрасте до 18 лет;

лица с инвалидностью и родители детей с инвалидностью;

одинокие матери или отцы.

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