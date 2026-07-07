Штрафы до 17 000 грн или уголовная ответственность: когда наказывают за вырубку деревьев

Если деревья расположены на земельном участке, находящемся в частной собственности (земельный пай), их можно срезать без оформления специального разрешения, поскольку такие земли предназначены для ведения сельскохозяйственного производства.

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Вырубка деревьев на земельном пае в Украине разрешается не всегда: на частном сельскохозяйственном участке собственник может срезать деревья без специального разрешения, однако в лесных массивах, защитных насаждениях, вдоль дорог, в пределах населённых пунктов и на землях государственной или коммунальной собственности такие действия требуют согласований либо запрещены и могут повлечь административную или уголовную ответственность.

Действующая редакция Земельного кодекса Украины (статья 91) предоставляет владельцам земельных паёв определённые права по использованию земельного участка. В то же время все леса Украины относятся к лесному фонду и находятся под государственной охраной. Поэтому вырубка деревьев в лесных массивах, вдоль автомобильных дорог, на резервных или запасных землях сельских советов без получения специального разрешения запрещена.

Для вырубки деревьев, растущих за пределами населённых пунктов, необходимо получить разрешение районной государственной администрации, а в пределах населённого пункта – соответствующего местного совета. При этом если деревья расположены на земельном участке, находящемся в частной собственности (земельный пай), их можно срезать без оформления специального разрешения, поскольку такие земли предназначены для ведения сельскохозяйственного производства.

Также следует учитывать, что законодательством предусмотрена обязанность владельцев земельных участков надлежащим образом ухаживать за землёй. Если пай из-за отсутствия ухода зарастает деревьями и кустарниками, это может расцениваться как нарушение требований рационального использования земель.

За умышленное уничтожение или повреждение деревьев и кустарников в населённых пунктах, если такими действиями причинён существенный ущерб, предусмотрен штраф для граждан в размере от 8 500 до 17 000 гривен либо исправительные работы сроком до двух лет. Также суд может применить ограничение свободы или лишение свободы сроком до трёх лет.

Существенным ущербом считается вред, который в двадцать и более раз превышает необлагаемый минимум доходов граждан.

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за незаконную рубку и реализацию деревьев предусмотрен штраф для граждан от 510 до 1 700 гривен с конфискацией незаконно добытых насаждений, а для должностных лиц — от 2 550 до 5 100 гривен также с конфискацией. Если правонарушение совершено лицом в возрасте от 16 до 18 лет, штраф взыскивается с родителей или лиц, их заменяющих (статья 307 КУоАП).

Согласно статье 65¹ КУоАП, уничтожение или повреждение полезащитных лесных полос, защитных лесных насаждений вдоль берегов рек, каналов, вокруг водоёмов, гидротехнических сооружений, в полосах отвода автомобильных дорог, железных дорог и других защитных насаждений влечёт наложение штрафа на граждан от 510 до 765 гривен, а на должностных лиц — от 1 020 до 1 530 гривен.

Помимо административной ответственности, виновные лица могут нести и уголовную ответственность в случае причинения существенного ущерба.

Так, согласно статье 246 Уголовного кодекса Украины, незаконная порубка деревьев или кустарников в лесах, защитных и иных лесных насаждениях, а также перевозка, хранение или сбыт незаконно срубленных деревьев или кустарников влечёт штраф от 17 000 до 34 000 гривен либо лишение свободы сроком до трёх лет, а при тяжких последствиях — до семи лет.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Хозяйственный суд Тернопольской области рассмотрел иск областной прокуратуры о возмещении ущерба, причинённого незаконной вырубкой деревьев в заказнике «Озерянский». В обоснование иска прокурор указал, что ответчиком нарушены требования законодательства в сфере охраны, защиты и использования лесов при ведении лесного хозяйства, а именно допущена незаконная рубка неустановленными лицами 32 деревьев различных пород — 30 грабов и 2 дубов, из которых 12 сухостойных. В результате причинён ущерб интересам государства в размере 751 239,04 грн.

В деле № 921/491/25 суд установил, что территория леса, на которой осуществлялась незаконная вырубка, находилась в зоне ответственности ответчика, который ненадлежащим образом исполнил обязанность по охране деревьев. Ответчик как постоянный лесопользователь не обеспечил охрану и сохранение лесов на подведомственной территории, что находится в пределах общезоологического заказника «Озерянский», и это привело к материальному ущербу лесному фонду Украины, находящемуся под государственной охраной.