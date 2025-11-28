  1. Судебная практика
Вырубка в заповедном лесу: предприятие обязали компенсировать убытки на 751 тысячу гривен

19:47, 28 ноября 2025
Суд обязал лесохозяйственное предприятие возместить более 751 тысячи гривен ущерба за незаконную вырубку деревьев в пределах заказника, признав его ответственным за ненадлежащую охрану.
Хозяйственный суд Тернопольской области рассмотрел иск областной прокуратуры о возмещении ущерба, причинённого незаконной вырубкой деревьев в заказнике «Озерянский». Об этом сообщили в суде.

Суть дела

Тернопольская областная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Тернопольской области с иском к Государственному специализированному хозяйственному предприятию «Леса Украины» в лице Филиала «Подольский лесной офис» ГСХП «Леса Украины» о возмещении 751 239,04 грн ущерба, причинённого вследствие нарушения законодательства об охране окружающей природной среды.

В обоснование исковых требований прокурор указал, что ответчиком нарушены требования законодательства в сфере охраны, защиты и использования лесов при ведении лесного хозяйства, а именно допущена незаконная вырубка неустановленными лицами 32 деревьев разных пород — 30 деревьев породы граб и 2 дерева породы дуб, из которых 12 — сухостойные. В результате причинён ущерб интересам государства в размере 751 239,04 грн.

Исследовав обстоятельства дела, суд согласился с доводами прокурора.

Решение суда

В деле № 921/491/25 суд установил, что территория леса, на которой было осуществлено незаконное вырубание деревьев, относилась к зоне ответственности ответчика, и именно им ненадлежащим образом выполнена обязанность по охране деревьев. Ответчик как постоянный лесопользователь не исполнил возложенных на него обязанностей, в частности по обеспечению охраны и сохранения лесов на подведомственной ему территории, расположенной в границах общезоологического заказника «Озерянский», что привело к материальному ущербу лесному фонду Украины, находящемуся под защитой государства.

При этом суд отметил, что не имеет значения, кто именно осуществлял незаконную вырубку деревьев на участках леса, предоставленных в постоянное пользование, поскольку определяющим является факт нарушения постоянным лесопользователем установленных правил лесопользования, что повлекло нанесение государству убытков вследствие незаконной рубки деревьев другими лицами на подконтрольном постоянному лесопользователю участке леса.

Следовательно, гражданско-правовую ответственность за нарушение лесного законодательства должны нести не только лица, которые непосредственно осуществляют самовольную вырубку лесов (повреждение деревьев), но и постоянные лесопользователи, вина которых заключается в допущении и непредотвращении их работниками незаконного вырубания лесных насаждений вследствие ненадлежащего исполнения ими своих служебных обязанностей.

Таким образом, суд решил взыскать с ответчика в пользу государства 751 239,04 грн ущерба за нарушение законодательства об охране окружающей природной среды.

