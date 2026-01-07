  1. Публикации
  2. / Законодательство

190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

14:00, 7 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.
190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена
Фото: bahmut.in.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона № 14360 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных медицинских услуг отдельным категориям лиц, которые защищают или защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Законопроект будет способствовать обеспечению государством права ветеранов и военнослужащих, освобожденных из плена, на качественную медицинскую помощь, реабилитацию, зубопротезирование и защиту нарушенных прав.

По словам инициаторов законопроекта, средств, выделяемых государством, недостаточно для полноценного и комфортного пакета лечения, поэтому бойцы вынуждены покрывать часть расходов за свой счет или полагаться на помощь патронатных служб бригад и благотворителей. Процесс лечения часто является дискомфортным и может усугублять симптомы посттравматического стресса. В частности, стоматологическое лечение бойцов после плена нередко является неотложным и длительным процессом, требующим как можно более быстрого вмешательства и пребывания в одном месте.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального обеспечения» и «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Среди изменений — полное обеспечение участников боевых действий, лиц, приравненных к ним, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также военнослужащих, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины и вернулись из плена, стоматологической помощью и зубопротезированием за счет средств государственного бюджета.

Изменениями к законопроекту предлагается поручить Кабинету Министров Украины увеличить предельные объемы финансирования плановой стоматологической помощи и зубопротезирования до 190 тыс. грн на одного человека путем применения корректирующих коэффициентов к действующим тарифам, а именно: для услуг по зубопротезированию — коэффициент 4,0, для услуг по плановой стоматологической помощи — коэффициент 2,0.

В частности, предусмотрено расширение перечня услуг НСЗУ по направлениям зубопротезирования и плановой стоматологической помощи путем включения установки дентальных имплантатов, костной аугментации и проведения общего обезболивания в условиях стационара одного дня.

Кроме того, предлагается расширить спецификации НСЗУ по направлениям услуг — зубопротезирование и плановая стоматологическая помощь, добавив следующие услуги:

  • установка дентальных имплантатов;
  • костная аугментация;
  • общее обезболивание в условиях стационара одного дня.

Также планируется разработать и внедрить государственную целевую программу «Стоматологический сертификат», финансовое обеспечение которой будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и которая предусматривает переход от оплаты учреждениям здравоохранения по тарифу к предоставлению пациенту персонального цифрового ваучера.

В пояснительной записке подчеркивается, что государство должно гарантировать полноценный и бесплатный доступ к современной стоматологической помощи, комплексной реабилитации и зубопротезному обеспечению для раненых и освобожденных из плена бойцов. Законопроект создает правовую основу для формирования целостной системы стоматологической помощи, зубопротезирования и реабилитации ветеранов и военнослужащих, вернувшихся из плена.

Принятие законопроекта позволит реализовать конституционные гарантии, устранить пробелы в законодательстве и обеспечить соответствие правового регулирования международным стандартам защиты прав человека в сфере охраны здоровья и социального обеспечения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект военные ветераны военнослужащие УБД

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

Верховный Суд определил пределы допустимой критики публичных лиц и назвал прессу «сторожевым псом общества»

Верховный Суд признал, что критика публичных лиц является допустимой, и они должны быть готовы к усиленному общественному контролю.

«Нарушение границы» оказалось выдумкой: суд в Измаиле закрыл дело против докера «Нибулона»

Суд подчеркнул, что сам по себе протокол об административном правонарушении не может быть признан надлежащим доказательством.

ТЦК не вправе задерживать граждан: суд отменил мобилизацию мужчины

Апелляционный административный суд пришёл к выводу, что мобилизация мужчины была проведена с существенными нарушениями законодательства.

В Раде готовят отмену спецпенсий прокуроров: законопроект выходит на второе чтение

Законопроект об отмене специальных пенсий для прокуроров может быть рассмотрен уже на следующей пленарной неделе.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]