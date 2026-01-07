190 тысяч гривен на стоматологию: что предлагают изменить для ветеранов и освобожденных из плена

В Верховной Раде предлагают расширить стоматологическую помощь.

На сайте Верховной Рады зарегистрирован проект закона № 14360 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно предоставления отдельных медицинских услуг отдельным категориям лиц, которые защищают или защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины».

Законопроект будет способствовать обеспечению государством права ветеранов и военнослужащих, освобожденных из плена, на качественную медицинскую помощь, реабилитацию, зубопротезирование и защиту нарушенных прав.

По словам инициаторов законопроекта, средств, выделяемых государством, недостаточно для полноценного и комфортного пакета лечения, поэтому бойцы вынуждены покрывать часть расходов за свой счет или полагаться на помощь патронатных служб бригад и благотворителей. Процесс лечения часто является дискомфортным и может усугублять симптомы посттравматического стресса. В частности, стоматологическое лечение бойцов после плена нередко является неотложным и длительным процессом, требующим как можно более быстрого вмешательства и пребывания в одном месте.

Таким образом, законопроектом предлагается внести изменения в законы Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социального обеспечения» и «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Среди изменений — полное обеспечение участников боевых действий, лиц, приравненных к ним, лиц с инвалидностью вследствие войны, а также военнослужащих, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, которые проходили военную службу в Вооруженных Силах Украины и вернулись из плена, стоматологической помощью и зубопротезированием за счет средств государственного бюджета.

Изменениями к законопроекту предлагается поручить Кабинету Министров Украины увеличить предельные объемы финансирования плановой стоматологической помощи и зубопротезирования до 190 тыс. грн на одного человека путем применения корректирующих коэффициентов к действующим тарифам, а именно: для услуг по зубопротезированию — коэффициент 4,0, для услуг по плановой стоматологической помощи — коэффициент 2,0.

В частности, предусмотрено расширение перечня услуг НСЗУ по направлениям зубопротезирования и плановой стоматологической помощи путем включения установки дентальных имплантатов, костной аугментации и проведения общего обезболивания в условиях стационара одного дня.

Кроме того, предлагается расширить спецификации НСЗУ по направлениям услуг — зубопротезирование и плановая стоматологическая помощь, добавив следующие услуги:

установка дентальных имплантатов;

костная аугментация;

общее обезболивание в условиях стационара одного дня.

Также планируется разработать и внедрить государственную целевую программу «Стоматологический сертификат», финансовое обеспечение которой будет осуществляться за счет средств государственного бюджета и которая предусматривает переход от оплаты учреждениям здравоохранения по тарифу к предоставлению пациенту персонального цифрового ваучера.

В пояснительной записке подчеркивается, что государство должно гарантировать полноценный и бесплатный доступ к современной стоматологической помощи, комплексной реабилитации и зубопротезному обеспечению для раненых и освобожденных из плена бойцов. Законопроект создает правовую основу для формирования целостной системы стоматологической помощи, зубопротезирования и реабилитации ветеранов и военнослужащих, вернувшихся из плена.

Принятие законопроекта позволит реализовать конституционные гарантии, устранить пробелы в законодательстве и обеспечить соответствие правового регулирования международным стандартам защиты прав человека в сфере охраны здоровья и социального обеспечения.

