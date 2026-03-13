Покушение, а не приготовление: Верховный Суд разъяснил критерии квалификации организации заказного убийства

Верховный Суд пересмотрел в кассационном порядке дело по организации покушения на заказное убийство.

фото: depositphotos

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд коллегией судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в открытом судебном заседании кассационную жалобу стороны защиты, поданную в интересах осужденной, на судебное решение апелляционной инстанции по уголовному производству относительно организации покушения на умышленное убийство по заказу.

В жалобе защитник ссылался на недоказанность виновности, неправильную уголовно-правовую квалификацию действий осужденной и существенные нарушения требований уголовного процессуального закона во время досудебного расследования и судебного рассмотрения.

Суть дела № 163/2670/21

Судами предыдущих инстанций установлено, что осужденная имела умысел на лишение жизни своего бывшего мужа и с целью реализации этого намерения подыскала лицо, которого привлекла в качестве потенциального исполнителя убийства. После обращения к этому лицу с соответствующим предложением последний сообщил правоохранительным органам о намерениях осужденной, о чем она не знала.

В дальнейшем осужденная во время личных встреч передала потенциальному исполнителю информацию о потерпевшем, в частности его фотографию, сведения об образе жизни и месте проживания. Во время совместной поездки она показала место проживания лица, которое необходимо было убить, а также обсудила условия выполнения преступления и размер вознаграждения. Осужденная передала исполнителю денежные средства в качестве задатка за совершение убийства.

В рамках проведения негласных следственных (розыскных) действий правоохранительными органами была осуществлена имитация убийства потерпевшего. После этого потенциальный исполнитель через интернет-мессенджер направил осужденной фотографии с изображением якобы убитого потерпевшего. Осужденная узнала на этих фотографиях потерпевшего, обсудила с исполнителем дальнейший порядок оплаты и передала денежные средства для приобретения патронов, а также обязалась перечислить оставшуюся часть обусловленной суммы на банковский счет в будущем.

После совершения указанных действий осужденная была задержана сотрудниками полиции.

Приговором Шацкого районного суда Волынской области от 06 декабря 2022 года лицо признано виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью третьей статьи 27, частью второй статьи 15, пунктом 11 части второй статьи 115 Уголовного кодекса Украины, и с применением положений статьи 69 УК назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

На основании части пятой статьи 72 УК в срок отбытия наказания засчитан срок предварительного заключения с 06 августа 2021 года до вступления приговора в законную силу из расчета один день предварительного заключения за один день лишения свободы. Также суд решил вопрос о процессуальных издержках, вещественных доказательствах и других процессуальных вопросах.

Определением Ровенского апелляционного суда от 18 июля 2023 года приговор местного суда оставлен без изменений.

Позиции и выводы Верховного Суда

Коллегия судей заслушала судью-докладчика, участников судебного производства, проверила материалы уголовного производства и доводы кассационной жалобы и пришла к выводу об отсутствии оснований для ее удовлетворения.

В соответствии с частью первой статьи 433 УПК суд кассационной инстанции проверяет правильность применения судами норм материального и процессуального права и не имеет права исследовать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства.

Относительно доводов стороны защиты о провокации преступления суд отметил, что эти утверждения были предметом проверки судами предыдущих инстанций. На основании анализа доказательств суды установили, что правоохранительные органы осуществляли пассивное расследование и не совершали действий провокационного характера. Осужденная добровольно по собственной инициативе обратилась с просьбой подыскать исполнителя убийства и во время каждой встречи подтверждала свое намерение лишить жизни бывшего мужа.

Материалы производства свидетельствуют, что именно осужденная подыскала лицо для совершения преступления, предоставила информацию о потерпевшем, передала денежные средства в качестве задатка и обсуждала условия совершения убийства.

Эти обстоятельства подтверждаются совокупностью доказательств, в частности результатами негласных следственных (розыскных) действий от 02, 04 и 09 августа 2021 года, протоколом осмотра личной переписки осужденной с потерпевшим в ее мобильном телефоне, а также показаниями свидетелей и потерпевшего, исследованными судами во время судебного рассмотрения.

Суд обратил внимание, что лицо, которое отказывается от реализации преступного плана, должно принять окончательное осознанное решение и совершить действия, подтверждающие такой отказ. Вместо этого осужденная продолжала встречаться с потенциальным исполнителем, демонстрировала место проживания потерпевшего и обсуждала детали убийства. Поэтому вывод судов предыдущих инстанций о добровольности и осознанности ее действий является обоснованным.

Верховный Суд отметил, что добровольный отказ от преступления предполагает окончательное прекращение реализации преступного плана, однако поведение осужденной — дальнейшие встречи с потенциальным исполнителем, демонстрация места проживания потерпевшего и обсуждение условий убийства — свидетельствовало о продолжении реализации намерения, а не об отказе от него.

Относительно правовой квалификации деяния Верховный Суд указал, что осужденной инкриминирована организация покушения на умышленное убийство по заказу. В формуле квалификации учтена роль организатора в соответствии с частью третьей статьи 27 УК, стадия совершения преступления — оконченное покушение согласно части второй статьи 15 УК, а также инкриминируемое преступление, предусмотренное пунктом 11 части второй статьи 115 УК.

Верховный Суд также подчеркнул, что обстоятельства этого дела отличаются от случаев неудачного подыскания соучастников, поскольку осужденная фактически привлекла потенциального исполнителя, передала ему информацию о потерпевшем и денежные средства, а следовательно выполнила все действия, которые считала необходимыми для организации убийства.

Суды установили, что осужденная совершила все действия, которые считала необходимыми для организации убийства, а преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от ее воли, поскольку исполнитель сообщил правоохранительным органам, а убийство было инсценировано. При таких обстоятельствах действия лица правильно квалифицированы как покушение на преступление, а не как приготовление.

Суд также обратил внимание, что применение правоохранительными органами имитации совершения преступления оценивается с учетом восприятия лица, в отношении которого она применяется: осужденная была убеждена, что убийство фактически произошло, что подтверждает ее намерение довести преступление до конца.

Коллегия судей также отклонила другие доводы кассационной жалобы относительно недопустимости доказательств, нарушений при проведении негласных следственных действий, внесения сведений в ЕРДР, процессуального статуса участников производства, порядка рассмотрения дела судом присяжных и мотивов определения апелляционного суда.

Верховный Суд пришел к выводу, что при рассмотрении уголовного производства суды первой и апелляционной инстанций не допустили существенных нарушений требований уголовного процессуального закона и правильно применили нормы материального права.

С учетом изложенного Верховный Суд оставил определение Ровенского апелляционного суда, а кассационную жалобу защитника — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.