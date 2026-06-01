Какие доплаты к пенсии могут оформить украинцы: полный список надбавок и условий

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты к пенсии по возрасту, потребности в уходе, содержанию нетрудоспособных родственников или принадлежности к отдельным льготным категориям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Многие пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты к пенсии, однако не все знают о таких возможностях. Часть надбавок Пенсионный фонд назначает самостоятельно, без обращения человека, тогда как для получения других необходимо подать заявление и соответствующие документы.

В частности, автоматически устанавливаются возрастные доплаты. После достижения 70-летнего возраста пенсионеры получают дополнительно 300 гривен. После 75 лет размер доплаты увеличивается до 456 гривен, а после 80 лет — до 570 гривен. При этом такие надбавки не суммируются между собой, а заменяют друг друга в зависимости от возраста.

Также для отдельных категорий пенсионеров действует гарантированный минимальный размер пенсионной выплаты. Если неработающему пенсионеру исполнилось 65 лет, он имеет необходимый страховой стаж — не менее 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин — а общий размер пенсии остаётся ниже 4213 гривен, Пенсионный фонд должен автоматически повысить выплату до этого уровня.

Кто может получить надбавку на уход

Отдельная доплата предусмотрена для людей, которые нуждаются в постоянной посторонней помощи в повседневной жизни. Её размер составляет 40% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Сейчас это 1038 гривен в месяц.

Право на такую надбавку имеют лица с инвалидностью I группы, а также одинокие пенсионеры, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно себя обслуживать. Кроме того, её могут получать пенсионеры с инвалидностью II или III группы после достижения пенсионного возраста, если имеется медицинское подтверждение необходимости постороннего ухода.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. Подтверждением необходимости ухода может быть заключение медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии. Статус одинокого пенсионера также необходимо подтвердить соответствующими документами.

В то же время законодательство не позволяет одновременно получать надбавку к пенсии на уход и государственную социальную помощь на уход. Поэтому гражданам стоит заранее выяснить, какой из видов поддержки является более выгодным.

Доплата за содержание нетрудоспособных родственников

Ещё один вид финансовой поддержки предусмотрен для пенсионеров, которые содержат нетрудоспособных членов семьи. Речь идёт, в частности, о случаях, когда пенсионер заботится о несовершеннолетнем ребёнке или взрослом родственнике, который по состоянию здоровья не может работать.

Для гражданских пенсионеров надбавка за содержание ребёнка в возрасте до 18 лет составляет 150 гривен на каждого ребёнка.

Для военных пенсионеров размер такой выплаты значительно выше. Они могут получать доплату в размере 50% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. По состоянию на сегодняшний день это 1297,50 гривны на каждого нетрудоспособного иждивенца.

Главное условие для получения доплат

Независимо от вида надбавки, одним из ключевых требований в большинстве случаев является статус неработающего пенсионера. Если человек официально трудоустроен или зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель, право на отдельные виды доплат может быть утрачено. Именно поэтому перед обращением за назначением надбавок стоит уточнить все условия их получения в органах Пенсионного фонда.

Другие категории

Существует ещё несколько категорий граждан, для которых предусмотрены повышения к пенсии. Прежде всего это чернобыльцы — ликвидаторы и пострадавшие имеют право на дополнительную пенсию за ущерб здоровью, а семьи погибших — на компенсацию.

Напомним, что в марте для ликвидаторов аварии на ЧАЭС, имеющих инвалидность, установлены новые, значительно более высокие минимальные размеры пенсий:

I группа — 20 653 грн,

II группа — 16 522 грн,

III группа — 12 392 грн.

Другие категории, имеющие право на доплаты к пенсии:

Ветераны войны — участники боевых действий, участники войны, пострадавшие участники Революции Достоинства, а также члены семей погибших. Размер доплат здесь во многом зависит от статуса и группы инвалидности.

Жертвы нацистских преследований — бывшие узники концлагерей и их супруги.

Реабилитированные — лица, подвергшиеся политическим репрессиям и впоследствии реабилитированные, а также их семьи, которые были принудительно переселены.

Жители горных населённых пунктов — если вы постоянно проживаете в населённом пункте со статусом горного, пенсия увеличивается на 20%.

Семьи погибших шахтёров — имеют право на доплату к пенсии в связи с потерей кормильца вследствие несчастного случая на производстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.