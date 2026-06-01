Конкурс в апелляционные суды: трое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие

21:56, 1 июня 2026
Двое кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде, еще один — во Львовском апелляционном суде.
В понедельник, 1 июня, на заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о подтверждении способности трех кандидатов осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде и одного кандидата — во Львовском.

Бузунко Елена Анатольевна и Круценко Татьяна Витальевна подтвердили способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде. Высоцкая Анна Владимировна не подтвердила способность осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.

Во Львовском апелляционном суде способность осуществлять правосудие подтвердил Лазор Андрей Олегович.

ВККС напомнила, что 93 кандидата подали заявления на участие в конкурсе на 45 вакантных должностей судей в Киевском апелляционном суде.

Всего проведены собеседования с 51 кандидатом в Киевский апелляционный суд: 23 кандидата подтвердили способность осуществлять правосудие, 17 кандидатов — не подтвердили, с 11 кандидатами собеседования состоятся в пленарном составе. Прекратили участие в конкурсе 2 кандидата.

Для участия в конкурсе на 28 вакантных должностей судей Львовского апелляционного суда заявления подали 55 кандидатов.

Всего проведены собеседования с 42 кандидатами: 28 кандидатов подтвердили способность осуществлять правосудие в апелляционном общем суде, 8 — не подтвердили, с 6 кандидатами собеседование состоится в пленарном составе Комиссии. Прекратил участие в конкурсе 1 кандидат.

