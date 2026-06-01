  1. В Украине

ВАКС признал необоснованным активом элитный внедорожник депутатки из Черниговской области

21:29, 1 июня 2026
Автомобиль приобрела знакомая депутатки, однако фактически автомобилем пользовалась исключительно должностное лицо.
Высший антикоррупционный суд признал необоснованным актив, которым пользовалась депутат Черниговского областного совета. Речь идет об автомобиле «TOYOTA LAND CRUISER 200» 2020 года выпуска стоимостью 2 млн грн. Об этом сообщило НАПК.

Во время мониторинга НАПК установило, что в 2023 году указанный автомобиль приобрела знакомая депутатки. В то же время фактически автомобилем пользовалась исключительно должностное лицо. Кроме того, в день приобретения автомобиля она была определена надлежащим пользователем транспортного средства, что предоставляло возможность распоряжаться им.

Анализ доходов и расходов депутатки, членов ее семьи и связанного лица показал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения внедорожника такой стоимости.

В соответствии с решением ВАКС указанный актив будет взыскан в доход государства. Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке.

