Может ли собственник выселить бывшую жену из своего дома после развода — позиция Верховного Суда

После развода женщина более 10 лет проживала в доме бывшего мужа: КГС ВС объяснил, какие обстоятельства должны учитывать суды в таких спорах.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда отменил постановление апелляционного суда в споре между бывшими супругами относительно пользования жилым домом и указал, что при разрешении таких дел необходимо оценивать баланс между правом собственника на мирное владение имуществом и правом другого лица на уважение жилища, а также проверять, не возлагается ли на собственника чрезмерное бремя.

Обстоятельства дела №302/1799/24

В декабре 2024 года собственник жилого дома обратился в суд с иском к бывшей супруге о прекращении права пользования жильем и обязании освободить дом.

Истец указывал, что дом принадлежит ему на праве личной частной собственности. После расторжения брака в 2013 году ответчица продолжила проживать в доме, тогда как он проживал отдельно.

Весной 2024 года, по словам истца, у него возникла необходимость вернуться в принадлежащий ему дом для проживания вместе с женщиной, с которой он фактически создал новую семью. Он подчеркивал, что дом является небольшим, имеет лишь две жилые комнаты, одна из которых проходная, поэтому одновременное проживание всех сторон является проблематичным. По его мнению, отказ бывшей супруги освободить дом ограничивает его право пользоваться собственным имуществом и препятствует реализации права на семейную жизнь.

В то же время ответчица продолжала проживать в спорном доме, который фактически являлся ее местом проживания на протяжении многих лет.

Что решили суды первой и апелляционной инстанций

Местный и апелляционный суды отказали в удовлетворении иска.

Суды исходили из того, что ответчица вселилась в дом законно как член семьи собственника и приобрела право пользования жильем с его согласия. Также они учли, что женщина проживает в доме более десяти лет и не имеет другого жилья.

По мнению судов, при таких обстоятельствах прекращение права пользования домом представляло бы собой непропорциональное вмешательство в ее право на уважение жилища, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Кроме того, суды пришли к выводу, что истец не доказал создание ему препятствий в пользовании домом.

Доводы кассационной жалобы

В кассационной жалобе собственник дома подчеркивал, что после расторжения брака стороны уже более десяти лет не ведут общего хозяйства и не проживают одной семьей.

Он также указывал, что спорный дом является его единственным жильем, которое он намерен использовать для собственного проживания. По мнению истца, право пользования домом, возникшее у ответчицы как у члена его семьи, должно быть прекращено, поскольку обстоятельства, ставшие основанием для его возникновения, фактически прекратились после расторжения брака.

Позиция Верховного Суда

Кассационный гражданский суд указал, что в подобных спорах необходимо учитывать конкуренцию двух фундаментальных прав.

С одной стороны, речь идет о праве лица на уважение жилища, гарантированном статьей 8 Конвенции. С другой стороны — о праве собственника на мирное владение своим имуществом, защищенном статьей 1 Первого протокола к Конвенции.

Верховный Суд подчеркнул, что удовлетворение иска будет означать вмешательство в право ответчицы на уважение жилища, тогда как отказ в иске будет ограничивать реализацию права собственности истца. Именно поэтому суды должны установить справедливый баланс между этими интересами и оценить, является ли такое вмешательство пропорциональным.

КГС также напомнил свою устоявшуюся практику, согласно которой право пользования жильем, приобретенное членом семьи собственника, имеет природу личного сервитута. Вместе с тем сам по себе факт прекращения семейных отношений не означает автоматической утраты права пользования жильем. Разрешая подобные споры, суды должны оценивать все обстоятельства конкретного дела и баланс интересов сторон.

Верховный Суд пришел к выводу, что апелляционный суд не дал надлежащей оценки доводам истца и не исследовал вопрос пропорциональности вмешательства в права сторон.

В частности, апелляционный суд не выяснил, соответствует ли заявленное прекращение права пользования жильем легитимной цели защиты права собственности, не возлагается ли на собственника чрезмерное бремя из-за невозможности полноценно пользоваться принадлежащим ему имуществом, а также был ли надлежащим образом соблюден баланс между интересами собственника дома и его бывшей супруги.

Кассационный суд обратил внимание, что истец ссылался на конкретные обстоятельства: небольшие размеры дома, намерение проживать в нем с новой семьей и прекращение семейных отношений между сторонами еще в 2013 году. Эти доводы апелляционный суд надлежащим образом не оценил.

Решение ВС

КГС ВС частично удовлетворил кассационную жалобу.

Постановление Закарпатского апелляционного суда от 29 января 2026 года отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции.

Таким образом, Верховный Суд не разрешал вопрос о выселении ответчицы по существу и не устанавливал, что она утратила право пользования жильем. Вместо этого кассационный суд указал, что апелляционный суд должен повторно рассмотреть дело, надлежащим образом исследовать все обстоятельства и оценить баланс между правом собственника на мирное владение имуществом и правом другого лица на уважение жилища.

