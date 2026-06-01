Житель Киева спасался на дереве от медведицы при попытке незаконного пересечения границы с Румынией — видео

Мужчина пытался попасть в Румынию вне пунктов пропуска, но в горах наткнулся на диких животных и был вынужден залезть на дерево.

Житель Киева, который пытался незаконно пересечь границу Украины с Румынией, во время ночного перехода в горной местности столкнулся с медведицей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По данным ГПСУ, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы. Во время движения в горах он неожиданно наткнулся на дикое животное.

Спасаясь от медведицы, нарушитель залез на дерево, откуда позвонил за помощью.

На вызов оперативно прибыли военнослужащие отдела «Деловое» Мукачевского пограничного отряда. К моменту их прибытия медведицы уже не было поблизости. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева и доставили его в подразделение.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составили административный протокол по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Государственной пограничной службе напоминают, что незаконное пересечение границы представляет реальную опасность для жизни и здоровья, а единственным безопасным способом выезда за пределы Украины остается соблюдение законной процедуры.

