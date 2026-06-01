  1. Видео
  2. / В Украине

Житель Киева спасался на дереве от медведицы при попытке незаконного пересечения границы с Румынией — видео

09:24, 1 июня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Мужчина пытался попасть в Румынию вне пунктов пропуска, но в горах наткнулся на диких животных и был вынужден залезть на дерево.
Житель Киева спасался на дереве от медведицы при попытке незаконного пересечения границы с Румынией — видео
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Житель Киева, который пытался незаконно пересечь границу Украины с Румынией, во время ночного перехода в горной местности столкнулся с медведицей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным ГПСУ, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы. Во время движения в горах он неожиданно наткнулся на дикое животное.

Спасаясь от медведицы, нарушитель залез на дерево, откуда позвонил за помощью.

На вызов оперативно прибыли военнослужащие отдела «Деловое» Мукачевского пограничного отряда. К моменту их прибытия медведицы уже не было поблизости. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева и доставили его в подразделение.

За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составили административный протокол по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Государственной пограничной службе напоминают, что незаконное пересечение границы представляет реальную опасность для жизни и здоровья, а единственным безопасным способом выезда за пределы Украины остается соблюдение законной процедуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Румыния Государственная пограничная служба граница пересечение границы

Читайте также

Выступление Генерального прокурора Руслана Кравченко на Ministerial Dialogue Group

Лента новостей

Блоги
Публикации
Муж закрыл жену в квартире, чтобы она с ним не развелась: Верховный Суд расценил это как пытки

Незаконное лишение свободы, сопряжённое с причинением физических и нравственных страданий с целью принудить лицо действовать вопреки собственной воле, может образовывать состав пыток, а не только причинение телесных повреждений.

Гоструда будет контролировать назначение и выплату страховых средств в Пенсионном фонде

Расширение количества функций Гоструда, базирующихся на предоставлении заключений относительно льгот, дотаций и разумного приспособления, создает новые коррупционные риски.

Почему Верховный Суд снижает гонорары адвокатов: позиция Большой Палаты

Позиция БП ВС подтверждает, что не стоит рассчитывать на компенсацию юридической помощи за дублированные процессуальные документы.

ЕСПЧ признал Украину ответственной за избиение мужчины полицейскими, которые находились вне службы

ЕСПЧ признал государство виновным по делу о жестоком избиении: полиция «вне службы» действовала как представители власти и не было эффективного расследования.

Верховный Суд решил, что обвинение в коллаборационизме нельзя строить только на Telegram-публикациях

ВС подтвердил, что одних публикаций в Telegram-каналах недостаточно для обвинительного приговора за коллаборационную деятельность.

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]