Житель Киева спасался на дереве от медведицы при попытке незаконного пересечения границы с Румынией — видео
Житель Киева, который пытался незаконно пересечь границу Украины с Румынией, во время ночного перехода в горной местности столкнулся с медведицей. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
По данным ГПСУ, мужчина самостоятельно спланировал маршрут вне официальных пунктов пропуска и отправился в сторону украинско-румынской границы. Во время движения в горах он неожиданно наткнулся на дикое животное.
Спасаясь от медведицы, нарушитель залез на дерево, откуда позвонил за помощью.
На вызов оперативно прибыли военнослужащие отдела «Деловое» Мукачевского пограничного отряда. К моменту их прибытия медведицы уже не было поблизости. Пограничники помогли мужчине безопасно спуститься с дерева и доставили его в подразделение.
За попытку незаконного пересечения государственной границы Украины на него составили административный протокол по статье 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
В Государственной пограничной службе напоминают, что незаконное пересечение границы представляет реальную опасность для жизни и здоровья, а единственным безопасным способом выезда за пределы Украины остается соблюдение законной процедуры.
