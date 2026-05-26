Верховный Суд объяснил, почему должники не могут снять старые аресты через обычный иск

Что делать должнику, который оплатил долг десятилетней давности, но имущество до сих пор под арестом, а материалы исполнительного производства давно уничтожены.

Институт защиты права собственности, гарантированный Конституцией Украины, нередко сталкивается с жесткими процедурными рамками процессуального законодательства. Одной из наиболее распространенных проблем остается снятие арестов, наложенных в рамках исполнительных производств, которые были завершены или фактически прекращены много лет назад.

Усложняют эту проблему ситуации, когда архивные материалы органов государственной исполнительной службы уже уничтожены в соответствии со сроками хранения, а в автоматизированных реестрах отсутствует актуальная информация об основаниях наложения ареста. В результате собственники недвижимости или другого имущества сталкиваются с ситуацией, когда ограничение продолжает существовать юридически, хотя само исполнительное производство давно потеряло актуальность.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Касационного гражданского суда принял Постановление по делу № 606/1141/25, которое дает ответ на вопрос: может ли лицо, бывшее должником, инициировать исковое производство для освобождения своего имущества из-под ареста, или оно ограничено исключительно инструментами судебного контроля за исполнением решений?

История дела

Спор начался еще в 2005 году, когда Апелляционный суд г. Киева выдал исполнительный лист о взыскании с должника 100 000 грн морального вреда. В 2006 году государственным исполнителем был наложен арест на все имущество должника, а в 2010 году производство было окончено, поскольку должник отбывал наказание в местах лишения свободы. И только в октябре 2024 года долг был полностью уплачен, а производство — окончательно закрыто.

Проблема возникла из-за того, что арест, наложенный в 2006 году, остался в Едином реестре запретов отчуждения, но не был перенесен в современную Автоматизированную систему исполнительного производства (АСИП).

Государственный нотариус отказал в снятии обременения, ссылаясь на отсутствие оснований в профильном законе. Это вынудило должника обратиться в суд с иском об отмене ареста, опираясь на нормы Гражданского кодекса о защите права собственности (ст. 316-391 ГК Украины).

Суд первой инстанции отказал в иске, назвав ответчиков, а именно ГИС и нотариальную контору, ненадлежащими. Апелляционный суд вообще отменил решение и закрыл производство по делу, указав, что данное дело не подлежит рассмотрению в порядке искового производства.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд, рассматривая касационную жалобу, поддержал именно позицию апелляции. Главным мотивом стало разграничение правового статуса участников процесса и соответствующих им способов защиты.

Согласно ст. 59 Закона Украины «Об исполнительном производстве», право на иск о снятии ареста имеет только лицо, которое считает, что имущество принадлежит ему, а не должнику.

Если лицо — собственник имущества, которое ошибочно арестовали за чужие долги, оно может обратиться в суд с иском.

Если лицо — должник, его инструментарий ограничен Разделом VII ГПК Украины — то есть подачей жалобы на действия или бездействие исполнителя в порядке судебного контроля.

Верховный Суд подчеркнул, что исполнение судебного решения является завершающей стадией судебного разбирательства. Следовательно, любые претензии должника относительно того, что исполнитель после оплаты долга не снял арест, должны рассматриваться именно тем судом, который выдал исполнительный документ, и именно в рамках процедуры обжалования действий исполнителя.

Коллегия судей пришла к выводу, что должник выбрал ненадлежащий процессуальный способ защиты своих прав. Исковое производство применяется в случаях наличия спора о праве между равными субъектами гражданских правоотношений. В то же время в спорах относительно арестов, наложенных в рамках исполнительного производства, орган государственной исполнительной службы реализует публично-властные функции по принудительному исполнению судебных решений.

Именно поэтому, как отметил Верховный Суд, такие вопросы должны решаться в специальном процессуальном порядке — путем обжалования действий или бездействия государственного исполнителя, а не через подачу отдельного гражданского иска.

Ссылаясь на пункт 1 части 1 статьи 255 Гражданского процессуального кодекса Украины, суд указал, что производство подлежит прекращению, если дело не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства.

Верховный Суд подчеркнул, что сам по себе факт невозможности снять арест через нотариуса или отсутствие архивных материалов ГИС в связи с истечением сроков их хранения не меняет процессуального статуса лица как должника. Следовательно, это не дает права использовать исковое производство как альтернативный механизм вместо предусмотренной законом процедуры обжалования решений, действий или бездействия государственного исполнителя.

Надлежащий способ защиты

Надежнй способ защиты связан с защитой права собственности, где решающее значение имеет правильный выбор процессуального механизма.

Должник в исполнительном производстве не может использовать иск о снятии ареста как универсальный способ защиты своих прав.

Если арест наложен в рамках производства, где лицо имеет статус должника, обращение в суд с иском о снятии ареста приведет к прекращению производства на основании пункта 1 части 1 статьи 255 ГПК — как не подлежащего рассмотрению в порядке гражданского искового судопроизводства.

Верховный Суд отметил, что даже завершение исполнительного производства или уничтожение архивных материалов ГИС не создает для должника права изменять процессуальный порядок защиты. Надлежащим способом остается подача жалобы на бездействие государственного исполнителя относительно неснятия ареста в порядке, предусмотренном Разделом VII ГПК.

Такую жалобу должен рассматривать именно тот суд, который выдал исполнительный документ. В данном деле — Апелляционный суд города Киева, который в 2005 году рассматривал дело как суд первой инстанции, а не суд по местонахождению имущества в рамках общего искового производства.

В делах относительно ненятия ареста механизм выглядит следующим образом:

Заявитель обращается в суд с жалобой на бездействие государственного исполнителя.

Предмет жалобы — несовершение исполнителем действий по снятию ареста после завершения или фактического прекращения исполнительного производства.

Жалоба подается в суд, который выдал исполнительный документ.

Суд проверяет не «спор о праве собственности», а законность поведения органа ГИС в рамках исполнительного производства.

То есть процессуально это совершенно другой механизм, нежели гражданский иск. В такой процедуре нет истца и ответчика в привычном понимании. Вместо этого есть заявитель, государственный исполнитель и другие участники исполнительного производства, а суд рассматривает вопрос исключительно в рамках контроля за исполнением судебного решения.

