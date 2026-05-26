Мужчина требовал от бывшей жены компенсацию за увеличение губ и реставрацию зубов, а суд обязал его выплатить ей ещё и долю за автомобиль

Суд отказал мужчине в компенсации в размере 160 000 грн за повреждения зубов и губ и присудил женщине компенсацию в размере более 573 000 грн за BMW X6.

Ленинский районный суд города Днепропетровска рассмотрел гражданское дело по иску бывшего мужа к бывшей жене о разделе имущества супругов и по встречному иску бывшей жены о признании имущества общей совместной собственностью супругов и его разделе.

Обстоятельства дела № 205/13260/23

За время брака супругами было приобретено два транспортных средства: автомобиль Mazda 3 2016 года выпуска, зарегистрированный на бывшую жену, и автомобиль BMW X6 2014 года выпуска, зарегистрированный на бывшего мужа.

Бывший муж просил суд признать автомобиль Mazda 3 своей личной частной собственностью, признать обязательства по кредитному договору солидарными, а также взыскать с бывшей жены 160 000 гривен — расходы на косметологическую операцию по увеличению губ и художественную реставрацию зубов. По заключению суда, не было представлено надлежащих и достаточных доказательств проведения соответствующей художественной реставрации зубов и косметологических услуг по увеличению губ, их стоимости, даты оказания соответствующих услуг, а также того, что денежные средства были уплачены за указанные услуги.

Бывшая жена в встречном иске просила признать автомобиль BMW X6 совместной собственностью супругов и взыскать с бывшего мужа денежную компенсацию стоимости её доли.

Что решил суд

Суд полностью отказал в удовлетворении исковых требований бывшего мужа, в том числе в взыскании 160 000 гривен расходов на косметологическую операцию по увеличению губ и реставрацию зубов.

Встречный иск бывшей жены удовлетворен.

В порядке раздела совместного имущества супругов с бывшего мужа в пользу бывшей жены взыскана денежная компенсация стоимости доли автомобиля BMW X6 2014 года выпуска в размере 573 298 гривен 81 копейки.

Взыскано с бывшего мужа в пользу бывшей жены судебный сбор в размере 5 732 гривен 99 копеек.

Судебные расходы, понесенные бывшим мужем, отнесены на его счет.

