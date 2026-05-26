Чоловік хотів від ексдружини компенсацію за збільшення губ та реставрацію зубів, а суд призначив йому виплатити ще й частку за авто

Суд відмовив чоловіку у компенсації 160 000 грн за зуби і губи та присудив компенсацію жінці у понад 573 тисяч грн за BMW X6.

Ленінський районний суд міста Дніпропетровська розглянув цивільну справу за позовом колишнього чоловіка до колишньої дружини про поділ майна подружжя та за зустрічним позовом колишньої дружини про визнання майна спільною сумісною власністю подружжя та його поділ.

Обставини справи № 205/13260/23

За час шлюбу подружжям набуто два транспортні засоби: автомобіль Mazda 3, 2016 року випуску, зареєстрований на колишню дружину, та автомобіль BMW X6, 2014 року випуску, зареєстрований на колишнього чоловіка.

Колишній чоловік просив суд визнати автомобіль Mazda 3 своєю особистою приватною власністю, визнати зобов’язання за кредитним договором солідарними, а також стягнути з колишньої дружини 160 000 гривень — витрати на косметологічну операцію зі збільшення губ та художню реставрацію зубів. Останнє за висновком суду не надано належних і достатніх доказів про здійснення відповідної художньої реставрації зубів та косметологічних послуг зі збільшення губ, їх вартості, дати надання відповідних послуг, а також, що грошові кошти, сплачені за зазначені послуги.

Колишня дружина зустрічним позовом просила визнати автомобіль BMW X6 спільною сумісною власністю подружжя та стягнути з колишнього чоловіка грошову компенсацію вартості її частки.

Що вирішив суд

Суд відмовив у задоволенні позовних вимог колишнього чоловіка повністю, у тому числі у стягненні 160 000 гривень витрат на косметологічну операцію зі збільшення губ та реставрацію зубів.

Зустрічний позов колишньої дружини задоволено.

У порядку поділу спільного майна подружжя стягнуто з колишнього чоловіка на користь колишньої дружини грошову компенсацію вартості частки автомобіля BMW X6, 2014 року випуску, у розмірі 573 298 гривень 81 копійки.

Стягнуто з колишнього чоловіка на користь колишньої дружини судовий збір у розмірі 5 732 гривень 99 копійок.

Судові витрати, понесені колишнім чоловіком, віднесено за його рахунок.

