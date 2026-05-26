В Україні не планують відключати мобільний зв’язок під час тривог — ЦПД РНБО спростував фейк

12:42, 26 травня 2026
У ЦПД заявили, що інформація про «закон №395/2026», який нібито передбачає обмеження зв’язку під час повітряних тривог, не відповідає дійсності.
В інформаційному просторі поширюється неправдива інформація про нібито ухвалення «закону №395/2026», який передбачає відключення мобільного зв’язку під час повітряних тривог. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України заявили, що ці повідомлення не відповідають дійсності.

Зазначається, що жодних законів або урядових постанов, які б передбачали обмеження мобільного зв’язку під час повітряних тривог, не ухвалювалося.

Також у ЦПД наголосили, що постанова уряду та указ Президента з номером «395/2026», які згадуються у поширюваних повідомленнях, стосуються інших питань і не мають відношення до регулювання сфери телекомунікацій.

Україна РНБО повітряна тривога

