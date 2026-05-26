50 000 грн при народженні та прогресивне зростання виплат за дітей: уряд закликають змінити демографічну політику

В Україні пропонують «бейбі-бум» як елемент нової демографічної політики на тлі критичного падіння народжуваності, передбачаючи зміну системи виплат — 50 000 грн при народженні першої дитини та збільшення на 50 000 грн за кожну наступну.

Фото: zaxid.net

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Україні пропонують розглянути «бейбі-бум» як одну з ключових стратегій державної політики для покращення демографічної ситуації. Відповідну петицію зареєстровано на сайті уряду, в якій пропонується внести зміни до чинного законодавства щодо державної допомоги при народженні дитини.

Ініціатор звернення пропонує внести зміни до Закону №4681-IX, який набрав чинності з 1 січня 2026 року. Зокрема, йдеться про перегляд статті 11, що визначає розмір одноразової допомоги при народженні дитини.

Згідно з пропозицією, виплата при народженні першої дитини має становити 50 000 гривень, а за кожну наступну дитину — збільшуватися на додаткові 50 000 гривень до суми попередньої виплати.

Автор петиції обґрунтовує ініціативу критичною демографічною ситуацією в Україні. Зокрема, зазначається, що рівень народжуваності суттєво нижчий за рівень простого відтворення населення, а також спостерігається перевищення смертності над народжуваністю та значна зовнішня міграція.

У зверненні наводяться експертні оцінки, згідно з якими для відновлення чисельності населення до рівня початку 1990-х років потрібне суттєве підвищення народжуваності та довгострокова державна політика стимулювання сімей.

Окремо наголошується, що демографічна політика має включати не лише фінансові стимули, а й комплекс заходів: повернення українців з-за кордону, підтримку внутрішньо переміщених осіб, розвиток інфраструктури для дітей, гнучкі умови праці для батьків, а також покращення системи охорони здоров’я та реабілітації.

Також пропонується посилити імміграційну політику для залучення кваліфікованих працівників і стимулювання економічного розвитку як фактору утримання населення в країні.

Автор петиції №41/009975-26еп наголошує, що без комплексного підходу Україна ризикує зіштовхнутися з подальшим скороченням населення та посиленням трудової міграції.

Нагадаємо, у 2026 році в Україні запрацювала комплексна система соціальної підтримки сімей з дітьми — від виплат під час вагітності до допомоги школярам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.