Скільки отримують сім’ї з дітьми у 2026 році: актуальні виплати та умови

У 2026 році в Україні оновлено підхід до соціальної підтримки сімей з дітьми — держава запроваджує більш комплексну та системну допомогу батькам. Відтепер фінансова підтримка охоплює ключові етапи життя дитини — від періоду вагітності до початку навчання в школі. Про це нагадали у Пенсійному фонді.

Відповідні зміни передбачені Законом України № 4681-ІХ, який набрав чинності 1 січня 2026 року. Документ вводить розширену систему виплат, спрямовану на забезпечення стабільності сімей та створення належних умов для виховання дітей на всіх етапах їхнього розвитку.

Згідно з новим Законом України № 4681-ІХ, який набрав чинності 01 січня 2026 року, впроваджено комплексну систему фінансової допомоги для батьків.

Державна підтримка тепер охоплює весь період від очікування малюка до його перших кроків у школі.

Вагітність та пологи: жінки, які не застраховані в системі загальнообов’язкового соцстрахування (включно з неповнолітніми), мають право на щомісячну допомогу.

Сума виплати: 7000 грн на місяць. Допомога по вагітності та пологах надається вагітним жінкам (у тому числі неповнолітнім), які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування (постанова КМУ 27.11.2001 № 1751).

Розмір допомоги становить 100 % середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки, але не менше 25 % від розміру встановленого законом прожиткового мінімуму для працездатної особи із розрахунку на місяць.

Допомога у зв'язку з вагітністю та пологами призначається, якщо звернення за нею надійшло не пізніше шести місяців з дня закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, і виплачується жінкам за весь період відпустки, тривалість якої становить 70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей — 70) календарних днів після пологів.

Допомога при народженні дитини: виплати призначаються одному з батьків або офіційному опікуну, який безпосередньо проживає з немовлям.

Фінансова допомога: одноразово 50 000 грн (як на першу, так і на кожну наступну дитину).

Перелік документів:

заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 09.01.2023 № 3 (при пред’явленні документа, що посвідчує особу);

копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Способи подання документів:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

в електронній формі — через портал ДІЯ.

«Пакунок малюка»: можна отримати бебі-бокс або грошову компенсацію.

У 2026 році сума компенсації становить 8451 грн (три прожиткових мінімуми для дітей до 6 років).

Догляд за дитиною до 1 року: виплата призначається матері або опікуну, які доглядають за немовлям після завершення декретної відпустки.

Стандартний розмір: 7000 грн щомісяця;

для дітей з інвалідністю: 10500 грн щомісяця.

Підтримка працюючих батьків: проєкт «єЯсла» (від 1 до 3 років).

Держава стимулює повернення батьків до роботи шляхом спеціальних виплат, які надаються за умови виходу на повний робочий день.

8000 грн (для сімей, які виховують дитину з інвалідністю — 12000 грн).

«Пакунок школяра»: одноразова грошова допомога для підготовки дитини до школи. Призначається на кожного першокласника в родині. Оформити допомогу може один з батьків або інший законний представник дитини.

У 2026 році сума становитиме 5000 грн.

Перелік документів:

заява за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики України від 09.01.2023 № 3 (при пред’явленні документа, що посвідчує особу);

копія свідоцтва про народження дитини (з пред’явленням оригіналу);

копія рішення про встановлення опіки (для опікунів).

Способи подання документів:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або ЦНАП;

у сервісному центрі Пенсійного фонду України;

в електронній формі — через портал Дія

