У США суддю звинуватили в інтимних зустрічах з поліцейським у службовому кабінеті під час роботи

23:56, 29 травня 2026
Федеральна судді та високопосадовець поліції протягом двох років влаштовувати інтимні зустрічі просто в суддівських кабінетах під час робочого дня.
Федеральна суддя та високопоставлений співробітник поліції опинилися в центрі скандалу через звинувачення в інтимних зустрічах у службовому кабінеті судді під час робочого часу. Про це йдеться в нещодавно оприлюдненому рішенні щодо дисциплінарного проступку в судовій системі.

Як повідомляє Channel 2 Action News, підставою для розслідування став 20-сторінковий звіт, підготовлений головним суддею Вільямом Прайором. Він створив спеціальну комісію після надходження скарги на федерального суддю.

Згідно зі звітом, працівники суду розповіли слідчим, що через стіни чули звуки, які, на їхню думку, свідчили про інтимні контакти в суддівських кабінетах. За даними розслідування, такі випадки могли відбуватися протягом двох років і включали щонайменше п’ять епізодів.

«Це дуже серйозні звинувачення», — заявив колишній федеральний прокурор Дуг Гілфіллан.

У звіті не названо імен судді та поліцейського. Водночас кілька джерел підтвердили журналістам, що йдеться про суддю окружного суду США Елеонор Росс та заступника начальника поліції Атланти Келлі Коллієр.

Працівники суду, яких опитували під час розслідування, повідомили про «тривожні звуки», а також звуки поцілунків і музики, що лунали із суддівського кабінету.

