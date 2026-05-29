У Києві власників будинку через суд вимагають привести його у належний стан

Прокуратура у Києві пішла до суду, щоб будинок на зруйнувався.

Київська міська прокуратура звернулася до суду з вимогою зобов’язати власників будівлі на вул. Саксаганського виконати вимоги законодавства про охорону культурної спадщини та забезпечити належне утримання об’єкта.

Як повідомили у прокуратурі, йдеться про «Будинок житловий», який у 2011 році був внесений до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Будівля є рідкісним зразком забудови столиці середини 19 століття та виконана у стилі історизм із рисами неоренесансу.

За даними відомства, комерційні структури, які володіють частинами будинку, не виконують обов’язків щодо його утримання, що унеможливлює збереження об’єкта культурної спадщини.

Відтак Київська міська прокуратура у судовому порядку вимагає від власників щойно виявленого об’єкта культурної спадщини виконати вимоги законодавства про охорону культурної спадщини – укласти охоронний договір на будинок та привести його до належного стану.

Наразі уже відкрито провадження у справах за позовами прокурора.

