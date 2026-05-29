Одещина першою протестує єЧергу для легкових автомобілів – що зміниться

Систему цифрової черги для перетину кордону планують протестувати для легкових автомобілів.

Одещина стане одним із пілотних регіонів для запуску системи єЧерги для легкових автомобілів. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба під час Транспортного форуму в Одесі.

«Попри війну Україна не лише зберігає роботу логістики, а й будує нову модель транспортної стійкості — цифрову, інтегровану з ЄС та більш ефективну. Одещина відіграє в цьому процесі важливу роль», — підкреслив віцепремʼєр-міністр.

Окрему увагу під час заходу приділили цифровізації транспортних процесів. Система єЧерга вже застосовується для вантажного та автобусного транспорту і, за оцінкою уряду, дозволила зробити перетин кордону більш передбачуваним і прозорим. Наступним етапом стане тестування сервісу для легкових автомобілів.

Також на форумі обговорили інвестиційний потенціал Одещини як одного з ключових логістичних центрів України та Чорноморського регіону. Зокрема, йшлося про розвиток портової інфраструктури та реалізацію проєктів публічно-приватного партнерства.

